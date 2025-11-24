Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 2:09 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 2:09 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ കൊ​മേ​ഴ്‌​സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ കൊ​മേ​ഴ്‌​സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ കൊ​മേ​ഴ്‌​സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ നി​ഷ്ക ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ഇ​സാ ടൗ​ൺ കാ​മ്പ​സി​ൽ കൊ​മേ​ഴ്‌​സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ‘നി​ഷ്ക’ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. കൊ​മേ​ഴ്‌​സ്, ഹ്യു​മാ​നി​റ്റീ​സ് വ​കു​പ്പു​ക​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലിൽ ഹെ​ഡ് ബോ​യ് ജോ​യ​ൽ ജോ​ർ​ജ് ജോ​ഗി ദീ​പം തെ​ളി​ച്ചു.

    പ്രി​ഫ​ക്ട് ഖു​ലൂ​ദ് യൂ​സ​ഫ്, സ്റ്റാ​ഫ് പ്ര​തി​നി​ധി പാ​ർ​വ​തി ദേ​വ​ദാ​സ്, ഹെ​ഡ് ടീ​ച്ച​ർ ആ​ൻ​ലി ജോ​സ​ഫ്, ഹെ​ഡ് ടീ​ച്ച​ർ ആ​ക്ടി​വി​റ്റി ശ്രീ​ക​ല ആ​ർ, ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് മേ​ധാ​വി​ക​ളാ​യ ബി​ജു വാ​സു​ദേ​വ​ൻ (കോ​മേ​ഴ്‌​സ്), രാ​ജേ​ഷ് നാ​യ​ർ (ഹ്യു​മാ​നി​റ്റീ​സ്), ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പങ്കെടുത്തു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഡി​സ്‌​പ്ലേ ബോ​ർ​ഡ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 11ാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ‘ഭൗ​തി​ക​വാ​ദ​ത്തി​ന്റെ യു​ഗ​ത്തി​ലെ മാ​ന​വി​ക​ത’ വിഷ​യ​ത്തി​ലും 12ാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ‘ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ​ണ​ര​ഹി​ത സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും ആശയങ്ങൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻഅ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അം​ഗ​വു​മാ​യ ര​ഞ്ജി​നി മോ​ഹ​ൻ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ. പ​ള​നി​സ്വാ​മി, സീ​നി​യ​ർ സ്‌​കൂ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജി. ​സ​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ജേ​താ​ക്ക​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ക്രി​സ്റ്റ​ഫ​ർ ചാ​ക്കോ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഇ​ഷാ​ൻ മി​സ്ട്രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ഹാ​രി​ക സ​ർ​ക്കാ​രും ഹി​ബ പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദും അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:gulfnewsBahrain
