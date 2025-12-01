Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 1 Dec 2025 1:39 PM IST
    date_range 1 Dec 2025 1:39 PM IST

    ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ പഞ്ചാബി ദിനം ആഘോഷിച്ചു

    ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ പഞ്ചാബി ദിനം ആഘോഷിച്ചു
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ പ​ഞ്ചാ​ബി ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ പ​ഞ്ചാ​ബി ഭാ​ഷാ​ദി​നം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. പ​ഞ്ചാ​ബി​വ​കു​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​സ​മ്പ​ന്ന​വു​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. പ​ഞ്ചാ​ബി​ഭാ​ഷ​യു​ടെ​യും പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ത്ത പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ന്ന​ത്. സ്റ്റാ​ഫ് പ്ര​തി​നി​ധി പാ​ർ​വ​തി ദേ​വ​ദാ​സ്, പ്ര​ധാ​ന അ​ധ്യാ​പി​ക​മാ​രാ​യ ശ്രീ​ക​ല ആ​ർ നാ​യ​ർ, സ​ലോ​ണ പ​യ​സ്, ഹി​ന്ദി-​ഉ​റു​ദു വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി ബാ​ബു ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കി​ര​ൺ​പ്രീ​ത് കൗ​റി​ന്റെ സ്വാ​ഗ​ത​പ്ര​സം​ഗ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ​ഗാ​ന​വും സ്കൂ​ൾ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും ന​ട​ന്നു. ഷാ​ഹി​ദ് ക്വാ​മ​ർ വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​നി​ലെ വ​രി​ക​ൾ ചൊ​ല്ലി. ഹ​ർ​ദീ​പ് സി​ങ്, ജ​ഗ്ജോ​ത് സി​ങ്, കി​ര​ൺ​പ്രീ​ത് കൗ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഗു​രു ഗ്ര​ന്ഥ​സാ​ഹി​ബി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വ​രി​ക​ൾ ചൊ​ല്ലി. ഹ​ർ​സി​മ്രാ​ൻ കൗ​ർ, മ​ൻ​കി​ര​ത് കൗ​ർ, ഹ​ർ​ദീ​പ് സി​ങ്, അ​ബി​ജോ​ത് സിം​ഗ്, ഇ​ക്രാ​ജ് സി​ങ്, മ​ൻ​വീ​ർ സി​ങ്, ജ​ഗ്ജോ​ത് സി​ങ് എ​ന്നി​വ​ർ ശ​ബാ​ദ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു ആ​ഴ്ച നീ​ണ്ട ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യാ​യി പ​രി​പാ​ടി മാ​റി. വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി ബാ​ബു ഖാ​നും പ​ഞ്ചാ​ബി ഭാ​ഷാ അ​ധ്യാ​പി​ക സി​മ്രാ​ൻ​ജി​ത് കൗ​റും പ​രി​പാ​ടി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു.

    എ​ല്ലാ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും ട്രോ​ഫി​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ന​ൽ​കി. സി​മ്രാ​ൻ​ജി​ത് കൗ​ർ, ക​ഹ്ക​ഷ​ൻ ഖാ​ൻ, മ​ഹ​നാ​സ് ഖാ​ൻ, ഷ​ബ്രീ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ന, ഷീ​മ ആ​റ്റു​ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ, ഗം​ഗാ കു​മാ​രി, സൗ​ഫി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഗി​രി​ജ എം​കെ, നി​ത പ്ര​ദീ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഖു​ഷ്പ്രീ​ത് കൗ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, അ​സി.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അം​ഗ​വു​മാ​യ ര​ഞ്ജി​നി മോ​ഹ​ൻ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ. പ​ള​നി​സ്വാ​മി, സീ​നി​യ​ർ സ്‌​കൂ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജി. ​സ​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ഹൃ​ദ​യം​ഗ​മ​മാ​യ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

