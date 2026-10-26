സർഗാത്മകതയുടെ നിറവിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ നിഷ്ക 2026 ആഘോഷിച്ചുtext_fields
മനാമ: ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിന്റെ ഈസ ടൗൺ കാമ്പസിൽ ‘നിഷ്ക 2026’ ആഘോഷിച്ചു. കൊമേഴ്സ്, ഹ്യുമാനിറ്റീസ് വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ സർഗാത്മകതയും കഴിവുകളും മാറ്റുരച്ച വാർഷിക ആഘോഷമായിരുന്നു പരിപാടി.
ക്ലാസ് മുറികൾക്കപ്പുറം വിദ്യാർഥികളുടെ കഴിവുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും സൃഷ്ടിപരവും സഹകരണപരവുമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും പ്രയോഗിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുകയുമായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം.
പ്രിൻസിപ്പൽ ശാന്തകുമാർ ദസരി ദീപം തെളിയിച്ചു. മിഡിൽ സെക്ഷൻ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലും കൊമേഴ്സ് വിഭാഗം മേധാവിയുമായ ബിജു വാസുദേവൻ, അക്കാദമിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിഭാഗം വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലും ഹ്യുമാനിറ്റീസ് വിഭാഗം മേധാവിയുമായ രാജേഷ് നായർ, സീനിയർ വിഭാഗം വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ റെജി വർഗീസ്, പ്രധാനാധ്യാപിക ആൻലി ജോസഫ്, ആക്ടിവിറ്റി പ്രധാനാധ്യാപിക ശ്രീകല ആർ., സ്റ്റാഫ് പ്രതിനിധി പാർവതി ദേവദാസ്, ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ടാൻസിയ എൽസ സോണി സ്വാഗതവും ഇഷാൻ മിസ്ട്രി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
സാലഡ് നിർമ്മാണ മത്സരത്തിൽ മറിയം മുഹമ്മദ് അർഫാത്ത് കിർകിരെ ഒന്നാം സ്ഥാനവും ഫെദ സിദ്ദിഖുൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി. സഫൂറ ഷബ്ബീർ ഖുറേഷിയും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിലെ ഇന്നോ ക്രിസ്റ്റീനയും സംയുക്തമായി മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി.
ലോഗോ ഡിസൈനിംഗ് മത്സരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദൃശ്യ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെയും രൂപകൽപ്പനയിലൂടെയും അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകി. ദീപാൻഷു നായക് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. ജിൽസ് ജെയ്മോൻ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി. അനഘ പരിയാരത്തും ലക്ഷ്മി വിനയും മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടി.
അഡ്വഞ്ചർ ഇവന്റ് പങ്കാളികളുടെ ടീം വർക്ക്, ഏകോപനം, പ്രശ്നപരിഹാര കഴിവുകൾ എന്നിവ പരീക്ഷിച്ചു. പ്ലസ് ടൂ എഫ് ക്ലാസ് വിജയിയായി, ഇ ക്ലാസ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും എ ക്ലാസ് മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി.
പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ മത്സരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ഗവേഷണം, വിശകലന ചിന്ത, ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഇവാന റേച്ചൽ ബിനു ഒന്നാം സമ്മാനവും മുഹമ്മദ് റെഹാൻ രണ്ടാം സമ്മാനവും നൻമ എൽസ തോമസ് മൂന്നാം സമ്മാനവും നേടി.
ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് മത്സരം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗ്ഗാത്മകതയും സഹകരണവും തെളിയിച്ചു. പ്ലസ് വൺ വിഭാഗത്തിൽ, ക്ലാസ് അധ്യാപിക സിന്ധു ആനി മാത്യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ്. റിതീഷും സംഘവും നയിച്ച എഫ് ക്ലാസ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി.
ക്ലാസ് അധ്യാപിക രജിത എബ്രഹാമിന്റെ കീഴിൽ ശ്വേത ജോയ്സ് ജോർജിന്റെയും സംഘത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ജി ക്ലാസ് രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി. റോൺ ബേബി റോയിയുടെയും സംഘത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സി ക്ലാസ് അധ്യാപിക ഗീത സുരേഷ്കുമാറിന്റെ കീഴിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടി.
പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിഭാഗത്തിൽ, ക്ലാസ് ടീച്ചർ ദീപ മാത്യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജെർമിയ ജെയ്സൺ ജോയി നയിച്ച സി ക്ലാസ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഫാത്തിമ ഫയാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മെർട്ട് അലി യാറ്റ്കിനും ടീമും നയിച്ച എ ക്ലാസ് രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി. ക്ലാസ് ടീച്ചർ ബിജോ തോമസിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അനഘ പരിയാരത്തും ടീമും നയിച്ച എഫ് ക്ലാസ് മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടി.
സ്കൂൾ ചെയർമാൻ അഡ്വ. ബിനു മണ്ണിൽ വറുഗീസ്, സെക്രട്ടറി വി. രാജപാണ്ഡ്യൻ, അസി. സെക്രട്ടറിയും അക്കാദമിക് അംഗവുമായ രഞ്ജിനി മോഹൻ, പ്രിൻസിപ്പൽ ശാന്തകുമാർ ദസരി എന്നിവർ ജേതാക്കളെ അഭിനന്ദിച്ചു.