    22 Dec 2025 10:41 AM IST
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഇ​സ ടൗ​ൺ കാ​മ്പ​സി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നം ഏ​റെ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ​യും ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ ആ​ഴ​മേ​റി​യ ബ​ന്ധ​വും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ സാം​സ്കാ​രി​ക ഐ​ക്യം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ചു.

    സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അം​ഗ​വു​മാ​യ ര​ഞ്ജി​നി മോ​ഹ​ൻ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ. പ​ള​നി​സ്വാ​മി, സീ​നി​യ​ർ സ്കൂ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജി. ​സ​തീ​ഷ്, സ്റ്റാ​ഫ് പ്ര​തി​നി​ധി പാ​ർ​വ​തി ദേ​വ​ദാ​സ്, അ​റ​ബി​ക് വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി സ​ഫ അ​ബ്ദു​ല്ല ഖം​ബ​ർ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യും തു​ട​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​ത്തോ​ടെ​യും പ​രി​പാ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പാ​രാ​യ​ണം ന​ട​ന്നു. അ​റ​ബി വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി സ​ഫ അ​ബ്ദു​ല്ല ഖം​ബ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    4, 5 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​മാ​യ നൃ​ത്തം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തെ​യും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ക​വി​ത​ക​ൾ ചൊ​ല്ലി. സം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ൽ ജ​ൽ​വ​യു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത അ​വ​ത​ര​ണം കാ​ണി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു.

    ദേ​ശീ​യ ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​സ്കാ​ര​ത്തെ ചാ​രു​ത​യോ​ടും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യോ​ടും കൂ​ടി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ ​എ​ന്നി​വ​യും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും അ​വ​രു​ടെ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​നും സേ​വ​ന​ത്തി​നും ആ​ദ​രി​ച്ചു. സ​ഫ അ​ബ്ദു​ല്ല കം​ബ​ർ, ഇ​മാ​ൻ മ​ൻ​സൂ​ർ, അ​ഹ്‌​ലം മ​ൻ​സൂ​ർ, മ​ല​ക്ക്, വ​ദീ​അ, സ​ക്കീ​ന മ​ലാ​ഹ്, സാ​ദി​ഖ മ​ലാ​ഹ്, സൈ​ന​ബ, ഫാ​ത്തി​മ, മ​റി​യം അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ്, സ​ഹ്‌​റ അ​ൽ സ​ഫൂ​ർ, സ​ഹ്‌​റ, ന​ബ, ക​രീ​മ, വി​ദാ​ദ്, ആ​സി​യ അ​ൽ-​ഹ​യ്കി, മാ​സു​മാ, വാ​ജി​ഹ, ദു​ആ, നൂ​ർ, സാ​റ, ഫ​ഹീ​മ ബി​ൻ റ​ജ​ബ് എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ സൈ​ന​ബ് അ​ലി അ​ൽ സ​ഫ​ർ, ബ​നീ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ സ​യെ​ഗ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി. സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അം​ഗ​വു​മാ​യ ര​ഞ്ജി​നി മോ​ഹ​ൻ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ. പ​ള​നി​സ്വാ​മി, സീ​നി​യ​ർ സ്കൂ​ൾ ആ​ൻ​ഡ് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജി. ​സ​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

