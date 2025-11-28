Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 28 Nov 2025 11:43 AM IST
    date_range 28 Nov 2025 11:43 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​റ​ബി​ഭാ​ഷാ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​റ​ബി​ഭാ​ഷാ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​റ​ബി​ഭാ​ഷാ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​റ​ബി​ഭാ​ഷാ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​പ​ര​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​റ​ബി​ക് വ​കു​പ്പി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ അ​റ​ബി ഭാ​ഷാ​പ​ര​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തി​യ​ത്. അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, അ​റ​ബി ക​ഥ​പ​റ​ച്ചി​ൽ, ക​വി​താ​പാ​രാ​യ​ണം, ഉ​പ​ന്യാ​സ ര​ച​ന തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ്റ്റാ​ഫ് പ്ര​തി​നി​ധി പാ​ർ​വ​തി ദേ​വ​ദാ​സ്, ആ​ക്ടി​വി​റ്റി പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പി​ക ശ്രീ​ക​ല ആ​ർ, സ​ലോ​ണ പ​യ​സ്, വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി സ​ഫ അ​ബ്ദു​ല്ല ഖം​ബ​ർ, അ​റ​ബി അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഫാ​ത്തി​മ സൈ​ന​ബ് വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം ചെ​യ്തു. അ​റ​ബി​ഭാ​ഷ​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വൈ​വി​ധ്യം, വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക ആ​വി​ഷ്കാ​ര​രൂ​പ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം, ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​വും സം​ഭാ​ഷ​ണ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്ക് എ​ന്നി​വ ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ദൈ​നം​ദി​ന ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​ൽ അ​റ​ബി​യു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം, ക​ലാ​പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, കാ​ലി​ഗ്രാ​ഫി എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മി​ഴി​വേ​റ്റി. വി​വി​ധ ഗ്രേ​ഡ് ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​റ​ബി​ഭാ​ഷാ പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്തി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അം​ഗ​വു​മാ​യ ര​ഞ്ജി​നി മോ​ഹ​ൻ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ. പ​ള​നി​സ്വാ​മി, സീ​നി​യ​ർ സ്കൂ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജി. ​സ​തീ​ഷ്, വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി സ​ഫ അ​ബ്ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ ജേ​താ​ക്ക​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

