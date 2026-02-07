Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 7 Feb 2026 9:24 AM IST
    date_range 7 Feb 2026 9:24 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ പു​സ്ത​ക​വാ​രം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ പു​സ്ത​ക​വാ​രം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ പു​സ്ത​ക​വാ​രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം 

    മ​നാ​മ: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വാ​യ​ന​ശീ​ലം, സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത, സാ​ഹി​ത്യ അ​ഭി​രു​ചി എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഫെ​ബ്രു​വ​രി ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ അ​ഞ്ച് വ​രെ പു​സ്ത​ക​വാ​രം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ഗ്രേ​ഡു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ. പ​ള​നി​സ്വാ​മി ദീ​പം തെ​ളി​യി​ച്ചു.

    സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജി. ​സ​തീ​ഷ്, സ്റ്റാ​ഫ് പ്ര​തി​നി​ധി പാ​ർ​വ​തി ദേ​വ​ദാ​സ്, ലൈ​ബ്രേ​റി​യ​ൻ എ​ൽ ല​ക്ഷ്മ​ണ​ൻ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സാ​ഹി​ത്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നാ​ലാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​ച്ഛ​ന്ന വേ​ഷ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജോ​ൺ സി​ജോ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നൈ​നി​ക ജി​ജോ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ജെ​ഫ് ജോ​ർ​ജ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള വാ​ർ​ത്താ വാ​യ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ദി​ഷ് അ​രു​ണി​മ രാ​കേ​ഷ്, റെ​യ്ഹാ​ൻ തോ​മ​സ് മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. യ​ക്ഷി​ത് മു​ക്കേ​ർ​ല ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ആ​ദ്യ ബി​ജി​ൻ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    ആ​റാം ക്ലാ​സി​നു​ള്ള ലൈ​ബ്ര​റി ലോ​ഗോ ഡി​സൈ​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഫി​ൽ​സ ഫാ​ത്തി​മ വി​ജ​യി​യാ​യി. ഹൃ​ദ​യ ഹെ​നി, തീ​ർ​ഥ ല​ക്ഷ്മി എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. ഏ​ഴാം ക്ലാ​സി​നു​ള്ള ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ചെ​റു​ക​ഥാ ര​ച​നാ മ​ത്സ​രം അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കി. ഉ​പ​ന്യ സി. ​ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ജോ​വാ​ന മ​ണി​ച്ച​ൻ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും വ​ർ​ദി​നി ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. എ​ട്ടാം ക്ലാ​സി​ലെ പു​സ്ത​ക അ​വ​ലോ​ക​ന മ​ത്സ​രം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​മ​ർ​ശ​നാ​ത്മ​ക ചി​ന്താ​ശേ​ഷി ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഷ​ഗു​ഫ്ത ഷെ​യ്ഖ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ആ​യു​ഷ് പ്ര​ബോ​ധ​ൻ ദേ​ശാ​യി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും സെ​റാ ട്രീ​സ സു​രേ​ഷ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത പു​സ്ത​ക​ശാ​ല​ക​ളാ​യ ബു​ക്ക് ലാ​ൻ​ഡ്, ബു​ക്ക് മാ​ർ​ട്ട്, ബു​ക്ക്‌ കേ​സ് എ​ന്നി​വ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, ഭ​ര​ണ സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ. പ​ള​നി​സ്വാ​മി, സീ​നി​യ​ർ സ്കൂ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജി. ​സ​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

