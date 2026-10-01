ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ബഹ്റൈൻ രക്ഷിതാക്കൾക്കായി സൗജന്യ തത്സമയ സ്കൂൾ ബസ് ട്രാക്കിംഗ് ആപ്പ് പുറത്തിറക്കിtext_fields
മനാമ: വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷ, കാര്യക്ഷമമായ ഗതാഗത സംവിധാനം, രക്ഷിതാക്കളുമായുള്ള മികച്ച ആശയവിനിമയം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, 'ഡി.സി പേരന്റ് ആപ് ' വഴി സൗജന്യമായി സ്കൂൾ ബസുകൾ തത്സമയം ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പുതിയ സംവിധാനം ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ നിലവിൽ വന്നു.
ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ റിഫ കാമ്പസിൽ പ്രാഥമികമായി നടപ്പിലാക്കിയ ഈ സംവിധാനം വഴി, രാവിലെ കുട്ടികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്തും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിക്കുന്ന സമയത്തും ബസിന്റെ നീക്കങ്ങൾ തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് സാധിക്കും. സേവനം ഇസ ടൗൺ കാമ്പസിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും. ഇതിനായി അധിക സബ്സ്ക്രിപ്ഷനോ പ്രവർത്തന ഫീസോ ഈടാക്കില്ലെന്നും, പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായിരിക്കുമെന്നും സ്കൂൾ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
സ്കൂൾ ബസ് യാത്ര മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും കുട്ടികളുടെ ദൈനംദിന യാത്രാവിവരങ്ങൾ കൃത്യസമയത്തും വിശ്വസനീയമായും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള സ്കൂളിന്റെ തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
പുതുക്കിയ ആപ്പിലൂടെ ബസിന്റെ സ്ഥാനവും യാത്രാ പുരോഗതിയും വ്യക്തമാക്കുന്ന സൗകര്യപ്രദമായ ട്രാക്കിംഗ് സംവിധാനം രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകും. സ്കൂൾ ഗതാഗത സംവിധാനത്തിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യത കൊണ്ടുവരുന്നതിനും, നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിൽ കുട്ടികൾ എത്തുന്ന സമയം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും ഈ സംവിധാനം സഹായിക്കും.
പുതിയ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
തത്സമയ ബസ് ട്രാക്കിംഗ്: നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള റൂട്ടിലൂടെ ബസ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, കുട്ടിയുടെ സ്കൂൾ ബസ് എവിടെയാണെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തത്സമയം കാണാൻ സാധിക്കും.
റൂട്ട്, സ്റ്റോപ്പ് വിവരങ്ങൾ: ബസിന്റെ യാത്രാ പുരോഗതി, പൂർത്തിയാക്കിയതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ സ്റ്റോപ്പുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകുന്നു.
വരവ് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പുകൾ: ബസിന്റെ നീക്കങ്ങളെയും എത്തിച്ചേരുന്ന സമയത്തെയും കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ അറിയിപ്പുകൾ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കും; ഇത് കുട്ടികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.
മൊബൈലിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം: പ്രത്യേക ട്രാക്കിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ, ഈ ആപ്പ് വഴി സേവനം ഉപയോഗിക്കാനാകും.
ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിലെ അനാവശ്യ കാത്തിരിപ്പ് സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിനും, സ്കൂൾ ബസിന്റെ യഥാർത്ഥ നീക്കങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കൃത്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ രക്ഷിതാക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് സ്കൂൾ അധികൃതർ, ഗതാഗത വിഭാഗം ജീവനക്കാർ, രക്ഷിതാക്കൾ എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കും.
റിഫ കാമ്പസിലെ സ്കൂൾ ബസുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ, ഐ.ഒ.എസ് ആപ്പ് സ്റ്റോർ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ വഴി ആപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ സംവിധാനം സജീവമാക്കുന്നതുമായും ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായും ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സ്കൂളിന്റെ ഔദ്യോഗിക ആശയവിനിമയ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ രക്ഷിതാക്കളെ അറിയിക്കുന്നതാണ്.
ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ബഹ്റൈൻ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായുള്ള മറ്റൊരു ചുവടുവയ്പ്പാണ് തത്സമയ ബസ് ട്രാക്കിംഗ് സംവിധാനത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരം.
ഭരണപരമായ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, രക്ഷിതാക്കളും സ്കൂളും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, വൈവിധ്യമാർന്ന പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വലിയൊരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂന്നിയ സംവിധാനങ്ങൾ സ്കൂൾ നിരന്തരമായി നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു.
"ഈ സംവിധാനം രക്ഷിതാക്കളുടെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ നേരിട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിലൂടെ, സ്കൂൾ ഗതാഗത സംവിധാനത്തെ കൂടുതൽ സുതാര്യവും എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്നതും സൗകര്യപ്രദവുമാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു," എന്ന് സ്കൂൾ ചെയർമാൻ അഡ്വ. ബിനു മണ്ണിൽ വർഗ്ഗീസ് പറഞ്ഞു. "ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിൽ അനാവശ്യമായി കാത്തുനിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനും, അതുവഴി സമയം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ക്രമീകരിക്കാനും ഇത് രക്ഷിതാക്കളെ സഹായിക്കും.
യാതൊരു അധിക ചെലവുമില്ലാതെ ഈ സേവനം രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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