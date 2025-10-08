Begin typing your search above and press return to search.
    8 Oct 2025 2:22 PM IST
    8 Oct 2025 2:22 PM IST

    സർഗാത്മകതയുടെ നിറവിൽ ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ യുവജനോത്സവം

    indian school
     ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യു​ടെ നി​റ​വി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ​മാ​യ ത​രം​ഗി​ന്റെ സ്റ്റേ​ജ് ഇ​ത​ര ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. മ​ല​യാ​ളം, ഫ്ര​ഞ്ച്, ഹി​ന്ദി, ത​മി​ഴ്, ഉ​ർ​ദു ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​ന്യാ​സ​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ക്കം. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 29ന് ​ഇ​സ ടൗ​ൺ കാ​മ്പ​സി​ൽ എ​ല്ലാ ത​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഉ​പ​ന്യാ​സ​ര​ച​ന മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്നു. 6000ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യി. 'രാ​ഷ്ട്ര​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ങ്ക്' എ​ന്ന സീ​നി​യ​ർ ത​ല​ത്തി​നു​ള്ള വി​ഷ​യം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​വ​ബോ​ധം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ച്ചു.

    ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ചെ​റു​ക​ഥ ര​ച​ന​യി​ലും ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ പാ​റ്റേ​ണു​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ടോ​ടി ക​ല​യാ​യ രം​ഗോ​ലി​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത മാ​റ്റു​ര​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് ഇ​സ ടൗ​ൺ കാ​മ്പ​സി​ലെ ജ​ഷ​ൻ​മാ​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ സ്റ്റേ​ജ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ഔ​പ​ചാ​രി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം നാ​ടോ​ടി നൃ​ത്ത പ്ര​ക​ട​നം അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    ഇ​സ ടൗ​ൺ, റി​ഫ കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ലെ ഏ​ഴ് വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. റി​ഫ കാ​മ്പ​സി​ൽ ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം, ക​ഥ​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത നൃ​ത്ത​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10, 11, 12, 13 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ സ്റ്റേ​ജ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 18, 25 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ഡി​ബേ​റ്റ്, ക്വി​സ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ക്കും. പ്ര​മു​ഖ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​രാ​യ സി.​വി. രാ​മ​ൻ, ആ​ര്യ​ഭ​ട്ട, വി​ക്രം സാ​രാ​ഭാ​യ്, ജെ.​സി. ബോ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള നാ​ല് ഹൗ​സു​ക​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ നേ​ടു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ലാ​ര​ത്ന, ക​ലാ​ശ്രീ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കും. ഓ​രോ ഹൗ​സി​ന്റെ​യും മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ക​ട​ന​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ഹൗ​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും ന​ൽ​കും.

    സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ. പ​ള​നി​സ്വാ​മി, ജി. ​സ​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഉ​ത്സാ​ഹ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന് അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ത​ത് വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ഗ്രൂ​പ് ഇ​ന സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ന​ൽ​കും. അ​തേ​സ​മ​യം വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം പി​ന്നീ​ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യി​ൽ ന​ട​ക്കും.

