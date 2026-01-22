Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകൂ​പ്പു​കു​ത്തി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 10:07 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 10:07 AM IST

    കൂ​പ്പു​കു​ത്തി ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ; ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദീ​നാ​ർ മൂ​ല്യം സ​ർ​വ​കാ​ല റെ​ക്കോ​ഡി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    • ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഒ​രു ദീ​നാ​റി​ന്റെ മൂ​ല്യം 243 രൂ​പ​യി​ലെ​ത്തി
    • ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ഒ​രു ദീ​നാ​റി​ന് 226.92 ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു
    കൂ​പ്പു​കു​ത്തി ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ; ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദീ​നാ​ർ മൂ​ല്യം സ​ർ​വ​കാ​ല റെ​ക്കോ​ഡി​ൽ
    cancel

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​ക്കെ​തി​രെ ബ​ഹ്റൈ​നി ദീ​നാ​റി​ന്റെ മൂ​ല്യം സ​ർ​വ​കാ​ല റെ​ക്കോ​ഡി​ട്ടു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​ത്തെ നി​ര​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ഒ​രു ബ​ഹ്റൈ​നി ദീ​നാ​റി​ന്റെ മൂ​ല്യം 242.93 ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യി​ലെ​ത്തി. നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പ​ണ​മ​യ​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് താ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​ടി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് മ​റ്റു ഗ​ൾ​ഫ് ക​റ​ൻ​സി​ക​ളും. രൂ​പ​ക്കെ​തി​രെ ബ​ഹ്റൈ​നി ദീ​നാ​റി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യി യു.​എ.​ഇ, ഖ​ത്ത​ർ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, കു​വൈ​ത്ത്, ഒ​മാ​ൻ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ​യും നി​ര​ക്കു​യ​ർ​ന്നു. ഗ​ൾ​ഫ് ക​റ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​പ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ രൂ​പ നി​ല​വി​ൽ ല​ഭി​ക്കും. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വി​പ​ണി 91.05ലാ​ണ് വ്യാ​പാ​രം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പി​ന്നാ​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​രു ഡോ​ള​റി​നു 91.74 എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ലേ​ക്ക് വ​രെ താ​ഴ്ന്നി​രു​ന്നു. രൂ​പ​ക്ക് ക​ടു​ത്ത ചാ​ഞ്ചാ​ട്ടം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട വി​പ​ണി​യി​ൽ അ​വ​സാ​നം ഡോ​ള​റി​നെ​തി​രെ 91.70 രൂ​പ എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വ്യാ​പാ​രം അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്. 2025ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​നം ഇ​ടി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഇ​തു​വ​രെ ര​ണ്ടു ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ള​വും ഇ​ടി​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മ​റ്റ് ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ശോ​ഷ​ണം കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ഒ​രു ബ​ഹ്റൈ​നി ദീ​നാ​റി​ന് 226.92 ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ ഗ്രീ​ൻ​ലാ​ൻ​ഡി​ലെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണ് പെ​ട്ടെ​ന്ന് രൂ​പ​യു​ടെ ഇ​ടി​വി​ന് വ​ഴി​വെ​ച്ച​ത്. ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​യി​ലെ അ​നി​ശ്ചി​താ​വ​സ്ഥ​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ഹ​രി വി​പ​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് രൂ​പ​ക്കു സ​മ്മ​ർ​ദ​മേ​റ്റി​യ​താ​യി സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ​ഗ്ദ്ധ​ൻ അ​ഡ്വ. ആ​ർ. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര​ക്ക​രാ​ർ ഇ​ന്ത്യ ഒ​പ്പി​ടാ​ൻ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​തും മ​റ്റൊ​രു കാ​ര​ണ​മാ​ണ്. രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യ​മി​ടി​യു​മ്പോ​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്കി​ന്റെ കാ​ര്യ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ സം​ഭ​വി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ആ​ർ.​ബി.​ഐ​യു​ടെ ഇ​പെ​ട​ലു​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും കാ​ര്യ​മാ​യ പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്തി​ല്ല. നാ​ട്ടി​ൽ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്ക് ചെ​ല​വേ​റു​മെ​ന്ന​താ​ണ് രൂ​പ​യു​ടെ വി​ല​യി​ടി​വി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന അ​ന​ന്ത​ര​ഫ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്. വി​ദേ​ശ യാ​ത്ര, വി​ദേ​ശ​ത്തെ ചി​കി​ത്സ, വി​നോ​ദം, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ദേ​ശ​ത്തെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം എ​ന്നി​വ​യും ചെ​ല​വേ​റി​യ​താ​കും. അ​തേ​സ​മ​യം, നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​ത് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​വും. ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത വ​രു​മാ​ന​ത്തി​നെ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ണം ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി, മാ​ർ​ച്ച് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും രൂ​പ​യു​ടെ വി​നി​മ​യം ഈ ​നി​ല തു​ട​രാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്നും റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്കി​ന്റെ ഡോ​ള​ർ വി​റ്റ​ഴി​ച്ചു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ, ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​ദ്യ​വാ​രം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര ബ​ജ​റ്റി​ലെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ രൂ​പ​യു​ടെ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഗ​തി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ഡ്വ. ആ​ർ മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:indian rupeeBahrain NewsIndian rupee depreciationgulf news malayalamBahraini Dinar
    News Summary - Indian rupee plunges; Bahraini dinar hits all-time record
    Similar News
    Next Story
    X