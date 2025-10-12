Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 11:32 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​വ​ർ​സീ​സ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഹു​സ്റ്റ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു

    ഷാഫി പറമ്പിൽ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​ക്ക് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണെ​ന്ന് ഐ.​ഒ.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടോം ​വി​രി​പ്പ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​യ് എ​ൻ സാ​മു​വ​ൽ, ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തോ​മ​സ് ഒ​ലി​യാം​കു​ന്നി​ൽ, ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​മ​ൺ വാ​ളാ​ച്ചേ​രി​യി​ൽ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ജോ​മോ​ൻ ഇ​ട​യാ​ടി, ബി​ബി പാ​റ​യി​ൽ, അ​ജി കോ​ട്ട​യി​ൽ, ബി​ജു ഇ​ട്ട​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷ് വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​ത്യു, സീ​നി​യ​ർ ഫോ​റം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ എ​സ്.​കെ. ചെ​റി​യാ​ൻ, എ​ബ്ര​ഹാം മാ​ത്യു, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജോ​സ​ഫ് എ​ബ്ര​ഹാം, വു​മ​ൺ ഫോ​റം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ പൊ​ന്നു​പി​ള്ള, മെ​ർ​ലി​ൻ, സ​ന്തോ​ഷ് മാ​ത്യു ആ​റ്റു​പു​റം, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മാ​ർ​ട്ടി​ൻ, ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​ജി ജോ​സ​ഫ്, ഫോ​മ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബേ​ബി മ​ണ​ക്കു​ന്നേ​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    സ​മ​ര​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്താ​നാ​ണ് പി​ണ​റാ​യി​യു​ടെ പൊ​ലീ​സ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഐ.​ഒ.​സി ഹുസ്റ്റ​ൺ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ​സ്റ്റി​ൻ ജേ​ക്ക​ബ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

