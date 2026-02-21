Begin typing your search above and press return to search.
    സ​മു​ദ്ര​സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​വി​ക​സേ​ന

    ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ് സൂ​റ​ത്ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി
    സ​മു​ദ്ര​സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​വി​ക​സേ​ന
     ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ് സൂ​റ​ത്ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​നാ​മ: മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മു​ദ്ര സു​ര​ക്ഷാ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​വി​ക​സേ​ന​യു​ടെ യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ലാ​യ ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ് സൂ​റ​ത്ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ റോ​യ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നേ​വി, ജു​ഫൈ​ർ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കം​ബൈ​ൻ​ഡ് മാ​രി​ടൈം ഫോ​ഴ്‌​സ് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സം​യു​ക്ത ച​ർ​ച്ച​ക​ളും വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ സ​മു​ദ്ര സു​ര​ക്ഷ, വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റ​ൽ, സു​പ്ര​ധാ​ന ക​ട​ൽ പാ​ത​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​വി​ക​സേ​ന​യു​മാ​യും സി.​എം.​എ​ഫു​മാ​യും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. ഇ​രു സേ​ന​ക​ളി​ലെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രീ​തി​ക​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. സി.​എം.​എ​ഫ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കാ​യി ക​പ്പ​ലി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക യോ​ഗ സെ​ഷ​നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ന​യ​ത​ന്ത്ര പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക​പ്പ​ലി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണ​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ക​പ്പ​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി.

    ഈ ​മാ​സ​മാ​ദ്യ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​വി​ക​സേ​ന സി.​എം.​എ​ഫി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ടാ​സ്‌​ക് ഫോ​ഴ്‌​സു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ കം​ബൈ​ൻ​ഡ് ടാ​സ്‌​ക് ഫോ​ഴ്‌​സ് 154 ന്റെ ​ക​മാ​ൻ​ഡ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ നാ​വി​ക​സേ​ന​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ഈ ​ചു​മ​ത​ല ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. മ​ധ്യ​പൂ​ർ​വേ​ഷ്യ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ബ​ഹു​രാ​ഷ്ട്ര സ​മു​ദ്ര പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​ന​യാ​ണ് കം​ബൈ​ൻ​ഡ് ടാ​സ്‌​ക് ഫോ​ഴ്‌​സ് 154. ക​ട​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ, ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, സ​മു​ദ്ര സു​ര​ക്ഷാ അ​വ​ബോ​ധം, നേ​തൃ​വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഈ ​ടാ​സ്‌​ക് ഫോ​ഴ്‌​സ് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്നു.

    Indian Navy to strengthen maritime security
