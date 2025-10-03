Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 3 Oct 2025 12:26 AM IST
    date_range 3 Oct 2025 12:26 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​വി​ക​സേ​ന ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കാ​യി സം​യു​ക്ത പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി
    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​വി​ക​സേ​ന ക​പ്പ​ൽ

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​വി​ക​സേ​ന​യു​ടെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ക​പ്പ​ൽ വ്യൂ​ഹ​ത്തി​ലെ മൂ​ന്ന് ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ മ​നാ​മ തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി.

    റി​യ​ർ അ​ഡ്മി​റ​ൽ രാ​ഹു​ൽ വി​ലാ​സ് ഗോ​ഖ​ലെ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ് മോ​ർ​മു​ഗാ​വോ, ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ് ത​ർ​ക്കാ​ഷ്, ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ് ട​ബാ​ർ എ​ന്നീ ക​പ്പ​ലു​ക​ളാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മു​ദ്ര സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും ഇ​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ വെ​സ്റ്റേ​ൺ ഫ്ലീ​റ്റ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ റി​യ​ർ അ​ഡ്മി​റ​ൽ രാ​ഹു​ൽ വി​ലാ​സ് ഗോ​ഖ​ലെ, യു.​എ​സ് നേ​വ​ൽ ഫോ​ഴ്‌​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡി​ന്റെ​യും ക​മ്പൈ​ൻ​ഡ് മാ​രി​ടൈം ഫോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ​യും ക​മാ​ൻ​ഡ​റാ​യ വൈ​സ് അ​ഡ്മി​റ​ൽ ജോ​ർ​ജ് വൈ​ക്കോ​ഫു​മാ​യി ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫി​ലും പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ഹാ​സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ഏ​കോ​പ​നം, വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റ​ൽ, ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ സേ​ന​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ളും ന​യ​ത​ന്ത്ര ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സം​യു​ക്ത സ​മു​ദ്ര​സേ​ന​യി​ലെ നാ​വി​ക ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ​മാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്വീ​ക​ര​ണ​വും ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. അ​റേ​ബ്യ​ൻ ക​ട​ൽ, ഗ​ൾ​ഫ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ഹാ​സ​മു​ദ്രം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​പ്പ​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ക​ട​ൽ​ക്കൊ​ള്ള​യെ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മാ​നു​ഷി​ക ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​വി​ക​സേ​ന​യു​ടെ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വെ​സ്റ്റേ​ൺ ഫ്ലീ​റ്റ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​വി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും നാ​വി​ക​രും ചേ​ർ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ സേ​ന​യി​ലെ​യും സം​യു​ക്ത സ​മു​ദ്ര സേ​ന​യി​ലെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കാ​യി സം​യു​ക്ത പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി. ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ൽ, സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശീ​ല​നം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

