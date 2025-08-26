Begin typing your search above and press return to search.
    പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ച​മ​ഞ്ഞ് പ​ണം ത​ട്ടി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ യു​വാ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    സി.​ഐ.​ഡി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി പ​ണം ത​ട്ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു
    മ​നാ​മ: പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ച​മ​ഞ്ഞ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണം ത​ട്ടി​യ 23 കാ​ര​നാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ യു​വാ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഒ​രു മൊ​ബൈ​ൽ ക​ട​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യ പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ ഹൈ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ കേ​സ് ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സി.​ഐ.​ഡി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട് വ്യാ​ജ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ണ്ടാ​ക്കി ഇ​യാ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി പ​ണം ത​ട്ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച രേ​ഖ​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റി​ലെ​യും ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ലെ​യും (എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ) അം​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ വ്യാ​ജ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ച​മ​ക്ക​ൽ, വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ൽ, പ​ണം ത​ട്ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​ൽ, സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ചു​മ​ത​ല​ക​ളി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ കു​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ ഒ​രു തൊ​ഴി​ൽ​ര​ഹി​ത​നാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ൻ ന​ൽ​കി​യ മൊ​ഴി​യി​ങ്ങ​നെ: ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ​യി​ൽ പ്ര​തി സാ​ധാ​ര​ണ വേ​ഷ​ത്തി​ൽ അ​ടു​ക്ക​ൽ വ​ന്ന് ഒ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഐ​ഡി കാ​ണി​ച്ചു. ശേ​ഷം എ​ന്‍റെ താ​മ​സ​രേ​ഖ​ക​ൾ സാ​ധു​ത​യു​ള്ള​താ​ണോ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചു. വി​സി​റ്റ് വി​സ​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ, 200 ദീ​നാ​ർ പി​ഴ​യാ​യി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ​ണ​മി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പി​ന്നീ​ട് വ​ന്ന് വാ​ങ്ങാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ഇ​യാ​ൾ മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഗു​ദൈ​ബി​യ​യി​ലെ ഒ​രു മൊ​ബൈ​ൽ ക​ട​ക്ക് പു​റ​ത്തു​വെ​ച്ച് പ്ര​തി​യെ കു​ടു​ക്കാ​ൻ കെ​ണി​യൊ​രു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പൊ​ലീ​സ്. പൊ​ലീ​സി​നെ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ ഇ​യാ​ൾ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും കൈ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വ്യാ​ജ ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഇ​യാ​ൾ ഏ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. പൊ​ലീ​സ് ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ് കാ​ണി​ച്ച ശേ​ഷം വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് പ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും. പ​ണം ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്താ​റു​ണ്ടെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. മൂ​ന്നു​പേ​ർ ഇ​യാ​ളു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യെ​ങ്കി​ലും ഭ​യം കാ​ര​ണം ആ​രും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ സി.​ഐ.​ഡി​ക്കും എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ​ക്കും കൈ​മാ​റി​യ പ്ര​തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച കാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ പ​ക​ർ​പ്പ് വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​വും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അ​റി​യി​ച്ചു.

