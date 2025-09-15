Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 15 Sept 2025 8:28 AM IST
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ലേ​ഡീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ലേ​ഡീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ലേ​ഡീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഐ.​എ​ൽ.​എ) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 60 വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​രാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ഓ​രോ അ​തി​ഥി​ക്കും ഐ.​എ​ൽ.​എ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി. നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​തം എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മാ​യി സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കി​ടു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ ആ​ഘോ​ഷ​മെ​ന്ന് ഐ.​എ​ൽ.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ്മി​ത ജെ​ൻ​സെ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​ഓ​ണ​സ​ദ്യ വെ​റും ഒ​രു ഭ​ക്ഷ​ണം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തി​ന്റേ​യും ന​ന്ദി​യു​ടേ​യും നി​മി​ഷം കൂ​ടി​യാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു സ​മൂ​ഹം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

