ഇന്ത്യൻ ലേഡീസ് അസോസിയേഷൻ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മനാമ: ഇന്ത്യൻ ലേഡീസ് അസോസിയേഷൻ (ഐ.എൽ.എ) ബഹ്റൈൻ വീട്ടുജോലിക്കാർക്കായി ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിപാടിയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള 60 വീട്ടുജോലിക്കാരാണ് പങ്കെടുത്തത്. ഓരോ അതിഥിക്കും ഐ.എൽ.എ സമ്മാനങ്ങളും നൽകി. നൃത്തങ്ങൾ, വിവിധ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവയും ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി. നമ്മുടെ ജീവിതം എളുപ്പമാക്കുന്നവരുമായി സന്തോഷം പങ്കിടുന്നതിലാണ് യഥാർഥ ആഘോഷമെന്ന് ഐ.എൽ.എ പ്രസിഡന്റ് സ്മിത ജെൻസെൻ പറഞ്ഞു. ഈ ഓണസദ്യ വെറും ഒരു ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല, പരസ്പര ബഹുമാനത്തിന്റേയും നന്ദിയുടേയും നിമിഷം കൂടിയാണ്. കൂടുതൽ സൗഹൃദപരമായ ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register