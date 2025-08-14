Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 9:38 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 9:38 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം; ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ​നി​ത വേ​ദി, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തും

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം; ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ​നി​ത വേ​ദി, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തും
    cancel

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ക​ൾ​ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (ഐ.​വൈ.​സി.​സി) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ​നി​ത വേ​ദി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്പൊ​തി​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ, ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം കൂ​ടി ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മു​ബീ​ന മ​ൻ​ഷീ​ർ, സ​ഹ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മാ​രി​യ​ത്ത് അ​മീ​ർ​ഖാ​ൻ, സ​ഹ​ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​ഉ​ദ്യ​മം സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ​യും ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യി മാ​റു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി ആ​ണെ​ന്നും, ഇ​തി​നു മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്ന ഐ.​വൈ.​സി.​സി വ​നി​ത വേ​ദി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്‌, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ഹി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബെ​ൻ​സി ഗ​നി​യു​ഡ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:celebrationGulf NewsBahrain NewsIYCC BahrainWomen's ForumIndian Independence Day
    News Summary - Indian Independence Day Celebration; IYCC Bahrain Women's Forum, food distribution to workers
    Similar News
    Next Story
    X