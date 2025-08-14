Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 9:42 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം; ഐ.​സി.​എ​ഫ് പൗ​ര​സ​ഭ നാ​ളെ

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം; ഐ.​സി.​എ​ഫ് പൗ​ര​സ​ഭ നാ​ളെ
    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ് ) ബ​ഹ്റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പൗ​ര​സ​ഭ നാ​ളെ വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. 'നീ​തി സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​വ​ട്ടെ ' എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഡോ. ​ബാ​ബു രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, അ​ഡ്വ. എം.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര, ചെ​മ്പ​ൻ ജ​ലാ​ൽ, പ്ര​ദീ​പ് പു​റ​വ​ങ്ക​ര തു​ട​ങ്ങി​യ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ന്നേ ദി​വ​സം വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴ് മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​ത് വ​രെ സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ചെ​ക്ക​പ്പ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

