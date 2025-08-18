Begin typing your search above and press return to search.
    വ​ർ​ണാ​ഭം, ഈ ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ലൈ​റ്റ്സ് ഓ​ഫ് കൈ​ൻ​ഡ്‌​ന​സ് ആ​ഘോ​ഷം

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ലൈ​റ്റ്സ് ഓ​ഫ് കൈ​ൻ​ഡ്‌​ന​സ്, ബി​യോ​ൺ മ​ണി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്, സി​ത്ര പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് 100 താ​ഴ്ന്ന​വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​രാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ലൈ​റ്റ്സ് ഓ​ഫ് കൈ​ൻ​ഡ്‌​ന​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ സ​യ്യി​ദ് ഹ​നീ​ഫ്, ഷ​ഫീ​ഖ് മ​ല​പ്പു​റം, ശ​ക്തി​വേ​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് യൂ​സു​ഫ്, ബി​യോ​ൺ മ​ണി ടീം ​പ്ര​തി​നി​ധി ടോ​ബി മാ​ത്യു, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ‘രം​ഗ് എ ​ആ​സാ​ദി’: ക​ലാ​ല​യം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​നാ​മ സൂ​ക് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​നാ​മ: സ്വാ​ത​ന്ത്ര ദി​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘രം​ഗ് എ ​ആ​സാ​ദി: വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളാ​ൽ നി​റം പ​ക​ർ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ’ എ​ന്ന​ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സ​ൽ​മാ​ബാ​ദി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വ്യ​ത്യ​സ്ത ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലി​രു​ന്ന് മാ​തൃ​രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ന​ട​ത്തി​യ പൂ​ർ​വി​ക​രു​ടെ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ന്വേ​ഷ​ണാ​ത്മ​ക​മാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. ജ​ർ​മ​നി, ജ​പ്പാ​ൻ, ആ​ഫ്രി​ക്ക, മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്‌ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നെ​ല്ലാം ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ​വേ​ണ്ടി ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ സ്മ​രി​ച്ചു​ള്ള സം​സാ​ര​ങ്ങ​ൾ വേ​റി​ട്ട പ​ഠ​ന​മാ​യി.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ണി​ക്ക​ല്ലു​ത​ന്നെ ഇ​ള​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്ത് ന​ട​ന്ന ക​ള്ള​വോ​ട്ട് വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഗൗ​ര​വ​പൂ​ർ​വ​മു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ജാ​ഗ്ര​ത​യും വേ​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഗ​മം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ഷ്ട്ര​ശി​ല്പി​ക​ളാ​യ ഗാ​ന്ധി​യും നെ​ഹ്‌​റു​വു​മെ​ല്ലാം ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യോ​ട് ഐ​ക്യ​പ്പെ​ട്ട ഭൂ​ത​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു പാ​ഠം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട്‌ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് എ​ല്ലാ അ​ർ​ഥ​ത്തി​ലും ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‌ ബാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട് എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം​കൂ​ടി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന പ​രി​പാ​ടി ന​ൽ​കി.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ അം​ഗം ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ നാ​ഷ​ന​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ഹ്സ​നി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ, രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ ഗ്ലോ​ബ​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം റ​ഷീ​ദ് തെ​ന്ന​ല എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ ഗ്ലോ​ബ​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ മ​ങ്ക​ര, നാ​ഷ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​ർ ശ​രീ​ഫ്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സ​ഖാ​ഫി ഉ​ളി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക​ലാ​ല​യം സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ മി​ദ്‌​ലാ​ജ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സ്വ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സെ​ന്റ് പോ​ൾ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മ്മാ യു​വ​ജ​ന സ​ഖ്യം

    സെ​ന്റ് പോ​ൾ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മ്മാ യു​വ​ജ​ന സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ന്റ് പോ​ൾ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മ്മാ യു​വ​ജ​ന സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി​യും യു​വ​ജ​ന​സ​ഖ്യം പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ റ​വ. അ​നീ​ഷ് സാ​മു​വ​ൽ ജോ​ൺ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക പ​ള്ളി അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്തി. റ​വ. അ​നീ​ഷ് സാ​മു​വ​ൽ ജോ​ൺ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ലി​റ്റി​ൻ എ​ലി​സ​ബ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് യു​വ​ജ​ന സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​ക്ഷ​ര​ജ്യോ​തി മ​ല​യാ​ള പ​ഠ​ന ക്ലാ​സ് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എ​ബി​ൻ മാ​ത്യു ഉ​മ്മ​ൻ ഏ​വ​ർ​ക്കും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി മൈ​ത്രി ബ​ഹ്റൈ​ൻ

    മൈ​ത്രി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: മൈ​ത്രി ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ട്യു​ബ്ലി ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ബ​ഷീ​ർ അ​മ്പ​ലാ​യി ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മൈ​ത്രി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സു​നി​ൽ ബാ​ബു, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ അ​ലി, ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ൻ​വ​ർ ശൂ​ര​നാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ കാ​സിം പാ​ട​ത്ത​കാ​യി​ൽ, അ​ജീ​ഷ് കെ.​വി, ഓ.​കെ. കാ​സിം, മൊ​യ്തീ​ൻ പ​യ്യോ​ളി, മൂ​സ​ക്കു​ട്ടി ഹാ​ജി, അ​നീ​ഷ്, അ​ഷ്റ​ഫ്, ഫ​സ​ലു കാ​സിം, ഷി​ജു എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗുരുദേവ സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ79ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിച്ചു

    ഗുരുദേവ സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നടന്ന ആഘോഷം

    മനാമ: സൽമാനിയ കാനു ഗാർഡനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗുരുദേവ സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം വിപുലമായ രീതിയിൽ ആഘോഷിച്ചു. ചെയർമാൻ സനീഷ് കൂറുമുള്ളിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. തുടർന്ന് ദേശഭക്തിഗാനവും മധുര വിതരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

    രാവിലെ 9.00 മണി മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രം ആസ്പദമാക്കി കുട്ടികൾക്കായി ചിത്രരചന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി നാല്പതോളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്ത ക്യാമ്പിന് പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ സുജിത്ത് രാജ് നേതൃത്വം നൽകി. ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഭരണസമിതി അംഗം മിഥുൻ മോഹൻ മുഖ്യാഥിതിയായിരിന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളും കുട്ടികളുമായി നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ സൊസൈറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബിനുരാജ് രാജൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ചടങ്ങുകൾ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ സതീഷ് കുമാർ, ദേവദത്തൻ, ശിവജി ശിവദാസൻ, പരിപാടികളുടെ ജനറൽ കൺവീനർ വിനോദ് വിജയൻ, കൺവീനർമാരായ ശിവകുമാർ, ശ്രീമതി ബിസ്മി രാജ് എന്നിവർ നിയന്ത്രിച്ചു.

    ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് ഇ​ട​വ​ക

    സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് ഇ​ട​വ​ക സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ 79 ാം വാ​ർ​ഷി​ക ആ​ഘോ​ഷം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് യാ​ക്കോ​ബാ​യ സു​റി​യാ​നി പ​ള്ളി അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ സ​മു​ചി​ത​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    വി. ​കു​ർ​ബാ​ന​ക്ക് ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ. ​സ്ലീ​ബാ പോ​ൾ കോ​റെ​പ്പി​സ്കോ​പ്പ വ​ട്ടാ​വേ​ലി​ൽ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ളെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ബെ​ന്നി പി. ​മാ​ത്യു (വൈ​സ് പ്ര​സി), മ​നോ​ഷ് കോ​ര (സെ​ക്ര), സാ​ബു പൗ​ലോ​സ് (ജോ. ​ട്ര​ഷ), എ​ൽ​ദോ വി. ​കെ. (ജോ. ​സെ​ക്ര), ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ലി​ജോ കെ. ​അ​ല​ക്സ്, ബി​ജു തേ​ല​പ്പ​ള്ളി, ലൗ​ലി ജോ​സ​ഫ്, ജി​നോ സ്ക​റി​യ, ആ​ൻ​സ​ൺ പി. ​ഐ​സ​ക്ക് (എ​ക്സ് ഒ​ഫീ​ഷ്യോ) ഭ​ക്ത​സം​ഘ​ട​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, ഇ​ട​വ​ക അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കു​കൊ​ണ്ടു.

    ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി

    ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: സ​ൽ​മാ​നി​യ​യി​ലെ എ​സ്.​എ​ൻ.​സി.​എ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ ഡി. ​ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​കാ​ന്ത് എം.​എ​സ് ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ചു.

    സ​മു​ചി​ത​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് കെ.​എം.​സി.​സി

    മ​നാ​മ: ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 200 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ത്യാ​ഗോ​ജ്ജ്വ​ല​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​മാ​യി രാ​ജ്യം 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മാ​തൃ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നം സ​മു​ചി​ത​മാ​യി ആ​ച​രി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ എ.​പി. ഫൈ​സ​ൽ, സ​ലീം ത​ള​ങ്ക​ര, ഫൈ​സ​ൽ കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി, ഫൈ​സ​ൽ ക​ണ്ടി​ത്താ​ഴ, മ​റ്റു ജി​ല്ല-​ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പൗ​ര​ന്മാ​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ദ​യ​യും ക​രു​ത​ലും ഐ​ക്യ​വും പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​ർ​ഥം നാം ​പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര പ​റ​ഞ്ഞു. ന​മ്മ​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ കൂ​ടി പ​രി​ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    മൊ​ട്ട ഗ്ലോ​ബ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ആ​നി​വേ​ഴ്സ​റി​യും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും

    മൊ​ട്ട ഗ്ലോ​ബ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്



    മ​നാ​മ: മൊ​ട്ട ഗ്ലോ​ബ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ആ​നി​വേ​ഴ്സ​റി​യും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മീ​ഡി​യ സി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ മൊ​ട്ട ഗ്ലോ​ബ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​ധി ച​ത്തോ​ത്ത്, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ഷാ​ഫി ബ​ദ​റു​ദീ​ൻ, ജാ​ബീ​ർ അ​ൽ​സ​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഇ.​വി. രാ​ജീ​വ​ൻ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത്, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ രാ​ജേ​ഷ് പെ​രു​ങ്ങു​ഴി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

