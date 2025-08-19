Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 7:26 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 7:26 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നം; ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ് സ്പീ​ക്ക​റും ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നും

    അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നം; ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ് സ്പീ​ക്ക​റും ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നും
    പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ് സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ൽ മു​സ​ല്ല​വും ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ

    വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബും ( ഫ‍യ​ൽ ചിത്രം)

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ് സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ൽ മു​സ​ല്ല​വും ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ലി ബി​ൻ സാ​ലി​ഹ്​ അ​സ്സാ​ലി​ഹും ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബി​ന് അ​യ​ച്ച സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ആ​ശം​സ​ക​ൾ​ക്ക് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും, ഇ​ന്ത്യ-​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ലി ബി​ൻ സാ​ലി​ഹ്​ അ​സ്സാ​ലി​ഹി​നൊ​പ്പം (ഫ​യ​ൽ ചിത്രം)

    കൂ​ടാ​തെ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കാ​യി ഇ​ന്ത്യ 2025 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് വി​സ സം​വി​ധാ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ജ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തും. പു​തി​യ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ന​യ​ത​ന്ത്ര ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് 2026 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ 55 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണ്.

