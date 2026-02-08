Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 8 Feb 2026 8:58 AM IST
    date_range 8 Feb 2026 8:58 AM IST

    ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ’ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് ഉ​ജ്ജ്വ​ല തു​ട​ക്കം; ന​യ​ത​ന്ത്ര ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ 55ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റ്

    'ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ' ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് ഉ​ജ്ജ്വ​ല തു​ട​ക്കം; ന​യ​ത​ന്ത്ര ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ 55ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റ്
    ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ’ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ് ഉ​ദ്ഘാ‌​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ന​യ​ത​ന്ത്ര ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ 55ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മൂ​ന്നാ​മ​ത് ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ’ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ദാ​ന മാ​ളി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മു​ൻ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ന്ന​ബി അ​ൽ ശ​അ​ല, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ സൊ​സൈ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ ജു​മ, പ്ര​വാ​സി ഭാ​ര​തീ​യ സ​മ്മാ​ൻ ജേ​താ​വ് ഡോ. ​വ​ർ​ഗീ​സ് കു​ര്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് മേ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യും ദാ​ന മാ​ളും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മേ​ള​യി​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ബ​ഹ്‌​റൈ​നി നാ​ടോ​ടി നൃ​ത്തം ച​ട​ങ്ങി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ത​ന​ത് ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ, പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ര​മ്പ​ര്യം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ളും മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സു​ദൃ​ഢ​മാ​യ ജ​ന​കീ​യ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ​യും വാ​ണി​ജ്യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി ഈ ​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ മാ​റി.

    News Summary - ‘Indian in Bahrain’ festival gets off to a flying start; The festival is in line with the 55th anniversary of diplomatic ties
