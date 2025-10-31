Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 2:33 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 2:33 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ-​പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്; അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കേ​ണ്ട രീ​തി

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ-​പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്; അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കേ​ണ്ട രീ​തി
    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് സേ​വാ പ്രോ​ഗ്രാം 2.0ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഇ-​പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് അ​ഥ​വാ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്, സു​ര​ക്ഷ​യി​ലും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ലും ഒ​രു വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണ്. മു​ൻ ക​വ​റി​ൽ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ചി​പ്പി​ൽ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ഉ​ട​മ​യു​ടെ വി​ര​ല​ട​യാ​ളം, മു​ഖ​ചി​ത്രം, മ​റ്റ് ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ-​ഗേ​റ്റ് സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​തി​വേ​ഗം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന​താ​ണ് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത.

    നേ​ര​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും ചി​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും മാ​ത്രം ല​ഭ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന ഇ-​പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ഇ​പ്പോ​ൾ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​ക​ൾ/​കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റു​ക​ൾ മു​ഖേ​ന ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലും നി​ല​വി​ൽ ഇ-​പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ പു​തി​യ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടി​നോ മ​റ്റ് പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്ക​യാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പ​ണം മു​ത​ൽ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് കൈ​പ്പ​റ്റു​ന്ന​ത് വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധാ​പൂ​ർ​വം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ ഫ​സ​ലു​ൽ ഹ​ഖ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    1. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ​യും അ​ക്കൗ​ണ്ട്

    സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ലും

    ആ​ദ്യം mportal.passportindia.gov.in എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക. ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ 'Register' ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്ത് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണം. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന് ശേ​ഷം ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്യു​ക. ഇ​തോ​ടെ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു അ​ക്കൗ​ണ്ട് ല​ഭി​ക്കും.

    2. അ​പേ​ക്ഷ ഫോ​റം പൂ​രി​പ്പി​ക്ക​ൽ

    ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്ത ശേ​ഷം 'New Application' ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്ത് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ശ​രി​യാ​യ സേ​വ​നം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക (New / Reissue / Lost / Minor / etc). തു​ട​ർ​ന്ന് വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, വി​ലാ​സം, മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ (മൈ​ന​ർ​മാ​ർ​ക്ക്), അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, കേ​സ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ (ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് / കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ / ഇ​സി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ) ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും പൂ​രി​പ്പി​ക്കു​ക. വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം. പൊ​ലീ​സ്/​കോ​ട​തി കേ​സു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​യാ​യി​രി​ക്കും.

    3. ഫോ​ട്ടോ​യും രേ​ഖ​ക​ളും അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യ​ൽ

    ഐ.​സി.​എ.​ഒ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ഫോ​ട്ടോ (വെ​ള്ള ബാ​ക്ക്ഗ്രൗ​ണ്ട്, വ്യ​ക്ത​മാ​യ മു​ഖം, ക​ണ്ണ​ട പാ​ടി​ല്ല, ക​ടും നി​റ​മു​ള്ള വ​സ്ത്രം) നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്യ​ണം. ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഒ​പ്പ് ന​ൽ​ക​ണം. ഐ​ഡി, വി​ലാ​സം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ, മൈ​ന​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ജ​ന​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യ​വ അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്യ​ണം. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ നേ​ര​ത്തെ അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ സ​മ​യം ലാ​ഭി​ക്കാ​നും കാ​ത്തി​രി​പ്പ് കു​റ​ക്കാ​നും രേ​ഖ​ക​ളി​ലെ പി​ശ​കു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    4. പ്രി​ന്‍റ് സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം

    എ​ല്ലാം അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത ശേ​ഷം സ​ബ്മി​റ്റ് ന​ൽ​കി ബാ​ർ​കോ​ഡ് സ​ഹി​ത​മു​ള്ള ഫൈ​ന​ൽ അ​പേ​ക്ഷ​യു​ടെ പ്രി​ന്‍റ് എ​ടു​ത്ത് സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക. ഈ ​പ്രി​ൻ​റൗ​ട്ട് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും അ​പ്പോ​യി​ൻ​മെൻറ് സ​മ​യ​ത്ത് കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണം.

    5. അ​പ്പോ​യി​ൻ​മെൻറ് ബു​ക്കി​ങ്

    അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം, സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യം ബു​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക. ഐ.​സി.​എ.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മാ​ൾ ഒ​പ്ഷ​ൻ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത് തീ​യ​തി​യും സ​മ​യ​വും തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക. എം​ബ​സി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച അ​ടി​യ​ന്ത​ര കേ​സു​ക​ളി​ലൊ​ഴി​കെ, ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത സ​മ​യ​ത്ത് മാ​ത്രം ഹാ​ജ​രാ​കു​ക. ശേ​ഷം നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​പ്പോ​യി​ൻ​മെ​ന്‍റ് ല​ഭി​ക്കും.

    6. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മാ​ളി​ലെ ഐ.​സി.​എ.​സി സെ​ന്‍റ​ർ

    സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക

    അ​പ്പോ​യി​ൻ​മെ​ന്‍റ് ല​ഭി​ച്ച ശേ​ഷം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മാ​ളി​ലെ ഐ.​സി.​എ.​സി സെ​ന്‍റ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്ക​ണം. കൂ​ടെ ബാ​ർ​കോ​ഡു​ള്ള അ​ന്തി​മ അ​പേ​ക്ഷ​യു​ടെ പ്രി​ൻ​റൗ​ട്ട്, എ​ല്ലാ ഒ​റി​ജി​ന​ൽ രേ​ഖ​ക​ളും, അ​പ്പോ​യി​ൻ​മെൻറ് സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ പ​ക​ർ​പ്പ്, ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള പ​ണം എ​ന്നി​വ കൈ​വ​ശം വെ​ക്ക​ണം.

    തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഐ​ഡ​ൻ​റി​റ്റി​യും രേ​ഖ​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഫോ​മി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യും. ചെ​റി​യ തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് സി​സ്റ്റ​ത്തി​ൽ വ​രു​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൻ അ​ന്തി​മ ഫോ​മി​ൽ ഒ​പ്പി​ടാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടും. തു​ട​ർ​ന്ന് ഫീ​സും ഈ​ടാ​ക്കും. അ​തി​നു​ശേ​ഷം നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​യ​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    7. പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് കൈ​പ്പ​റ്റ​ൽ

    അ​പേ​ക്ഷ അ​തേ​ദി​വ​സം​ത​ന്നെ എ​ല്ലാ ഫോ​മു​ക​ളും ഒ​പ്പു​ക​ളും പേ​മെൻറ് രേ​ഖ​ക​ളും സ​ഹി​തം എം​ബ​സി/​കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കും. പി.​എ​സ്.​പി 2.0 പ്ര​കാ​രം ചി​പ്പ് ഉ​ള്ള ഇ-​പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് എം​ബ​സി പ്രോ​സ​സ് ചെ​യ്യും. തു​ട​ർ​ന്ന് പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്/​രേ​ഖ ത​യാ​റാ​കു​മ്പോ​ൾ, "Ready for collection" എ​ന്ന മെ​സേ​ജ് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും. പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് കൈ​പ്പ​റ്റാ​ൻ ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡും നേ​ര​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ ല​ഭി​ച്ച ര​സീ​തും കാ​ണി​ക്കു​ക. പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് കൈ​പ്പ​റ്റി ഒ​പ്പി​ട​ണം.

    TAGS:e-passportBahrainIndian
    News Summary - Indian e-passport in Bahrain; How to apply
