ഇന്ത്യൻ കോൺസുലാർ സേവനങ്ങൾ; ഐ.സി.എ.സി അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ തുടങ്ങാം, അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യാംtext_fields
മനാമ: ഇന്ത്യൻ കോൺസുലാർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെന്റർ (ഐ.സി.എ.സി) വഴിയുള്ള പാസ്പോർട്ട്, കോൺസുലാർ, അറ്റസ്റ്റേഷൻ സേവനങ്ങൾക്കായി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവാസികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങളാണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായ സേവനം ലഭിക്കുന്നതിന് ഓരോ ഘട്ടവും ശ്രദ്ധയോടെ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
1. ഐ.സി.എ.സി അക്കൗണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ
ആദ്യം icacbh.com എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുക. ശേഷം Sign Up / Register എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നീട് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ നൽകുക.
-പൂർണമായ പേര്, -മൊബൈൽ നമ്പർ, -ഇ-മെയിൽ ഐ.ഡി, -സി.പി.ആർ/ ബഹ്റൈൻ ഐ.ഡി അല്ലെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ, - തുടർന്ന് പുതിയൊരു പാസ്വേഡ് സൃഷ്ടിക്കുക.
-നിങ്ങളുടെ ഇ-മെയിലിൽ ലഭിക്കുന്ന കൺഫർമേഷൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഐ.സി.എ.സി അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റായി വരും.
ശ്രദ്ധിക്കുക: കൺഫർമേഷൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ ലോഗിൻ ചെയ്യാനോ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല.
2. ലോഗിൻ ചെയ്ത് ബുക്കിങ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് കടക്കൽ
-വീണ്ടും icacbh.com വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ച് Login ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
-നിങ്ങളുടെ യൂസർ ഐ.ഡിയും (സാധാരണയായി ഇ-മെയിൽ) പാസ്വേഡും നൽകി ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
-ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം Book Appointment എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോകുക.
3. ആവശ്യമായ സേവനം തിരഞ്ഞെടുക്കൽ
‘Book Appointment’ പേജിൽ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വരുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കണം. (പാസ്പോർട്ട് റീ ഇഷ്യൂ/ പുതിയ പാസ്പോർട്ട്, നഷ്ടപ്പെട്ട/കേടായ പാസ്പോർട്ട്, കുട്ടികൾക്കുള്ള പാസ്പോർട്ട് (Minor/Child Passport), എമർജൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (EC), കൺസ്യൂലർ/അറ്റസ്റ്റേഷൻ/മറ്റ് സേവനങ്ങൾ, പാസ്പോർട്ട് കലക്ഷൻ/ കൊറിയർ കൈമാറൽ) ശരിയായ സേവനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് രേഖകളുടെ പരിശോധനക്കും സമയക്രമത്തിനും നിർണായകമാണ്.
4. തീയതിയും സമയവും തിരഞ്ഞെടുക്കൽ
-സെന്ററായി ICAC Bahrain തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
-നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ തീയതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
-ആ സേവനത്തിനായി ലഭ്യമായ സമയ സ്ലോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ശ്രദ്ധിക്കുക: സ്ലോട്ടുകൾ ആദ്യം വരുന്നവർക്ക് ആദ്യം എന്ന രീതിയിലാണ്. തിരക്കുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സ്ലോട്ടുകൾ വേഗത്തിൽ തീരും.
5. അപേക്ഷകന്റെ വിവരങ്ങൾ നൽകൽ
തുടർന്ന് അപേക്ഷകന്റെ വിവരങ്ങൾ (പാസ്പോർട്ട് അപേക്ഷയിലെ പൂർണമായ പേര്, എ.ആർ.എൻ നമ്പർ, മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇ-മെയിൽ, ഐ.ഡി നമ്പർ) നൽകി സ്ഥിരീകരിക്കുക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും, ടോക്കൺ/ക്യൂ മാനേജ്മെൻറിനും, കൃത്യമായ കൗണ്ടർ ഒരുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത്.
6. അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സ്ഥിരീകരിക്കൽ
വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച ശേഷം, ഓൺ-സ്ക്രീനിൽ സ്ഥിരീകരണം ദൃശ്യമാകും. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ പേര്, തീയതി, സമയം, സേവനതരം, അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് റഫറൻസ് /ബുക്കിങ് ഐ.ഡി എന്നിവ ഉണ്ടാകും. ഈ സ്ഥിരീകരണത്തിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുകയോ പ്രിന്റ് എടുക്കുകയോ ചെയ്യുക. ഐ.സി.എ.സി എൻട്രി പോയൻറിൽ ഈ തെളിവ് നിർബന്ധമായും കാണിക്കണം. സ്ഥിരീകരിച്ച സ്ലോട്ടിന്റെ തെളിവില്ലെങ്കിൽ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.
7. മാറ്റിവെക്കലും ഹാജരാകാതിരിക്കലും
നിങ്ങൾക്ക് ഹാജരാകാൻ സാധിക്കാതെവന്നാൽ, icacbh.comൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് My Appointments വഴി പുതിയ സ്ലോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് (സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ മാറ്റിവെക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടെങ്കിൽ). അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നഷ്ടമായാൽ, നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ ഒരു പുതിയ സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം.
ശ്രദ്ധിക്കുക; അപേക്ഷകൻ തന്നെ നേരിട്ട് ഹാജരാകണം (കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള രക്ഷിതാവ്). മറ്റൊരാളെ നിങ്ങളായി വേഷം മാറാൻ അയക്കരുത്.
(വിവരങ്ങൾ; ഫസലുൽ ഹഖ്)
