    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 9:03 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ; ഐ.​സി.​എ.​സി അ​ക്കൗ​ണ്ട് എ​ങ്ങ​നെ തു​ട​ങ്ങാം, അ​പ്പോ​യി​ന്റ്മെ​ന്റ് എ​ങ്ങ​നെ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാം

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ (ഐ.​സി.​എ.​സി) വ​ഴി​യു​ള്ള പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്, കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ, അ​റ്റ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി അ​പ്പോ​യി​ന്റ്മെ​ന്റ് എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്കേ​ണ്ട പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് താ​ഴെ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൃ​ത്യ​മാ​യ സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഓ​രോ ഘ​ട്ട​വും ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    1. ഐ.​സി.​എ.​സി അ​ക്കൗ​ണ്ട് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ

    ആ​ദ്യം icacbh.com എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക. ശേ​ഷം Sign Up / Register എ​ന്ന ഓ​പ്ഷ​നി​ൽ ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക. പി​ന്നീ​ട് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക.

    -പൂ​ർ​ണ​മാ​യ പേ​ര്, -മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ, -ഇ-​മെ​യി​ൽ ഐ.​ഡി, -സി.​പി.​ആ​ർ/ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഐ.​ഡി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ന​മ്പ​ർ, - തു​ട​ർ​ന്ന് പു​തി​യൊ​രു പാ​സ്‌​വേ​ഡ് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക.

    -നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ-​മെ​യി​ലി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ക​ൺ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ലി​ങ്കി​ൽ ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്ത് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ആ​ക്ടി​വേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക. ശേ​ഷം നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഐ.​സി.​എ.​സി അ​ക്കൗ​ണ്ട് ആ​ക്ടി​വേ​റ്റാ​യി വ​രും.

    ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക: ക​ൺ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ലി​ങ്കി​ൽ ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്യാ​തെ ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്യാ​നോ അ​പ്പോ​യി​ന്റ്മെ​ന്റ് ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നോ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല.

    2. ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്ത് ബു​ക്കി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്ക​ൽ

    -വീ​ണ്ടും icacbh.com വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച് Login ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക.

    -നി​ങ്ങ​ളു​ടെ യൂ​സ​ർ ഐ.​ഡി​യും (സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ഇ-​മെ​യി​ൽ) പാ​സ്‌​വേ​ഡും ന​ൽ​കി ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്യു​ക.

    -ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്ത ശേ​ഷം Book Appointment എ​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ക.

    3. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സേ​വ​നം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​ൽ

    ‘Book Appointment’ പേ​ജി​ൽ, നി​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തി​നാ​ണ് വ​രു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് കൃ​ത്യ​മാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​ണം. (പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് റീ ​ഇ​ഷ്യൂ/ പു​തി​യ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്, ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട/​കേ​ടാ​യ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് (Minor/Child Passport), എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് (EC), ക​ൺ​സ്യൂ​ല​ർ/​അ​റ്റ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ/​മ​റ്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ക​ല​ക്ഷ​ൻ/ കൊ​റി​യ​ർ കൈ​മാ​റ​ൽ) ശ​രി​യാ​യ സേ​വ​നം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും സ​മ​യ​ക്ര​മ​ത്തി​നും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്.

    4. തീ​യ​തി​യും സ​മ​യ​വും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​ൽ

    -സെ​ന്റ​റാ​യി ICAC Bahrain തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക.

    -നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ തീ​യ​തി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക.

    -ആ ​സേ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​യ സ​മ​യ സ്ലോ​ട്ട് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക.

    ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക: സ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ ആ​ദ്യം വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ​ദ്യം എ​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്. തി​ര​ക്കു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​രും.

    5. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ന്റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​ക​ൽ

    തു​ട​ർ​ന്ന് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ന്റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ (പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് അ​പേ​ക്ഷ​യി​ലെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ പേ​ര്, എ.​ആ​ർ.​എ​ൻ ന​മ്പ​ർ, മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ, ഇ-​മെ​യി​ൽ, ഐ.​ഡി ന​മ്പ​ർ) ന​ൽ​കി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും, ടോ​ക്ക​ൺ/​ക്യൂ മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറി​നും, കൃ​ത്യ​മാ​യ കൗ​ണ്ട​ർ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഈ ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    6. അ​പ്പോ​യി​ന്റ്മെ​ന്റ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്ക​ൽ

    വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം, ഓ​ൺ-​സ്ക്രീ​നി​ൽ സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണം ദൃ​ശ്യ​മാ​കും. ഇ​തി​ൽ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​ര്, തീ​യ​തി, സ​മ​യം, സേ​വ​ന​ത​രം, അ​പ്പോ​യി​ന്റ്മെ​ന്റ് റ​ഫ​റ​ൻ​സ് /ബു​ക്കി​ങ് ഐ.​ഡി എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​കും. ഈ ​സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ സ്ക്രീ​ൻ​ഷോ​ട്ട് എ​ടു​ക്കു​ക​യോ പ്രി​ന്റ് എ​ടു​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ക. ഐ.​സി.​എ.​സി എ​ൻ​ട്രി പോ​യ​ൻ​റി​ൽ ഈ ​തെ​ളി​വ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും കാ​ണി​ക്ക​ണം. സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച സ്ലോ​ട്ടി​ന്റെ തെ​ളി​വി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടേ​ക്കാം.

    7. മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ലും ഹാ​ജ​രാ​കാ​തി​രി​ക്ക​ലും

    നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​തെ​വ​ന്നാ​ൽ, icacbh.comൽ ​ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്ത് My Appointments വ​ഴി പു​തി​യ സ്ലോ​ട്ട് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ് (സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ മാ​റ്റി​വെ​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ). അ​പ്പോ​യി​ന്റ്മെ​ന്റ് ന​ഷ്ട​മാ​യാ​ൽ, നി​ങ്ങ​ൾ ആ​ദ്യം മു​ത​ൽ ഒ​രു പു​തി​യ സ്ലോ​ട്ട് ബു​ക്ക് ചെ​യ്യേ​ണ്ടി വ​ന്നേ​ക്കാം.

    ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക; അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൻ ത​ന്നെ നേ​രി​ട്ട് ഹാ​ജ​രാ​ക​ണം (കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ര​ക്ഷി​താ​വ്). മ​റ്റൊ​രാ​ളെ നി​ങ്ങ​ളാ​യി വേ​ഷം മാ​റാ​ൻ അ​യ​ക്ക​രു​ത്.

    (വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ; ഫ​സ​ലു​ൽ ഹ​ഖ്)

    TAGS:appointmentServicesIndian ConsularICAC
    News Summary - Indian Consular Services; How to open an ICAC account, How to book an appointment
