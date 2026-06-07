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    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Jun 2026 1:52 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jun 2026 1:52 PM IST

    തൊഴിലാളികൾക്കായി സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ

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    തൊഴിലാളികൾക്കായി സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ
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    ഐ.സി.ആർ.എഫ് ബഹ്‌റൈൻ അസ്കറിലെ സെബാർകോ

    ലേബർ ക്യാമ്പിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്

    മനാമ: ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ (ഐ.സി.ആർ.എഫ് ബഹ്‌റൈൻ) അസ്കറിലെ സെബാർകോ ലേബർ ക്യാമ്പിൽ 200 ഓളം തൊഴിലാളികൾക്കായി സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ചെയർമാൻ അഡ്വ. വി. കെ. തോമസ്, സെബാർകോ, അൽ ഹിലാൽ ആശുപത്രി, ഐ.സി.ആർ.എഫ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

    ഡോ. കരിം അൽബലുഷി, ഡോ. മുഹമ്മദ് അദ്വാൻ ഭൂട്ട, മിസ്റ്റർ ഷാഹിദ്, അൽ ഹിലാൽ ആശുപത്രിയിലെ പാരാമെഡിക്കുകൾ എന്നിവരുടെ ഒരു സംഘം ആരോഗ്യ അവബോധ സെഷനുകൾ നടത്തുകയും തൊഴിലാളികൾക്ക് സൗജന്യ ജനറൽ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പുകൾ, രക്തപരിശോധനകൾ, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷനുകൾ എന്നിവ നൽകുകയും ചെയ്തു.

    ക്യാമ്പിൽ സെബാർകോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡയറക്ടർ ജോസ് പീഡിയക്കൽ പങ്കെടുത്തു, തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ഈ മഹത്തായ സംരംഭം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഐ.സി.ആർ.എഫിന്റെയും അൽ ഹിലാൽ ആശുപത്രിയുടെയും ശ്രമങ്ങളെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനീഷ് ശ്രീധരൻ ക്യാമ്പിൽ എത്തിയവരെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഐ.സി.ആർ.എഫ് ഉപദേഷ്ടാവ് അരുൾദാസ് തോമസ്, ട്രഷറർ ഉദയ് ഷാൻബാഗ്, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായ സുരേഷ് ബാബു, ജവാദ് പാഷ, മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് കോർഡിനേറ്റർ നാസർ മഞ്ചേരി കൂടാതെ കെ.ടി. സലിം, മുരളീകൃഷ്ണൻ, നൗഷാദ് എ.ടി., ഫൈസൽ മടപ്പള്ളി, രാജീവ് വി. സുനിൽ, അനു ജോസ്, രുചി ചക്രബർത്തി, ശ്യാമള, അൽതിയ റീവ്സ്, ബ്രെയിനി തോമർ, അലിസൺ റീവ്സ്, ദർശിനി, റെജി സുരേഷ് ബാബു എന്നിവർ ക്യാമ്പിന്റെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിനായി സഹകരിച്ചു.

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    TAGS:welfare associationworkersIndian communityFree medical camp
    News Summary - Indian Community Welfare Association organizes free medical camp for workers
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