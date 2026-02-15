ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ശരത്കാല ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മനാമ: തൊഴിലാളികൾക്കായി ഒരു ദിനം ആഘോഷിക്കാനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ - ഐ.സി.ആർ.എഫ് ബഹ്റൈൻ ശരത്കാല ഫെസ്റ്റ് 2026 ആഘോഷിച്ചു.
ബഹ്റൈനിലെ താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാരായ തൊഴിലാളികൾക്ക് സന്തോഷം, അംഗീകാരം, പിന്തുണ എന്നിവ നൽകുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സംരംഭം.
ഉത്സാഹം ഉണർത്തുന്നതിനും ഉത്സവ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമായി രൂപകൽപന ചെയ്ത ഈ പരിപാടി, തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭ്യമായ വിവിധ കമ്യൂണിറ്റി പിന്തുണാസംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. 2026 ഫെബ്രുവരി 13 വെള്ളിയാഴ്ച, ആഘോഷം, അറിവ്, ഒരുമ എന്നിവയാൽ നിറഞ്ഞ ഒരു സായാഹ്നത്തിനായി ബഹ്റൈനിലുടനീളമുള്ള വിവിധ ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽനിന്നുള്ള ഏകദേശം 400 തൊഴിലാളികൾ ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് ബഹ്റൈൻ പരിസരത്ത് ഒത്തുകൂടി.
എൽ.എം.ആർ.എയിലെ പാർട്ണർഷിപ് ആൻഡ് ഔട്ട്റീച്ച് ഡയറക്ടർ ഫഹദ് അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ ബിൻ അലി, ഇന്റർനാഷനൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ മൈഗ്രേഷൻ (ഐ.ഒ.എം) പ്രോജക്ട് ഓഫിസർ നിഹാൽ എ.കെ.എൽ, തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിലെ സീനിയർ ഒക്യുപേഷനൽ സേഫ്റ്റി എൻജിനീയർ ഹുസൈൻ അൽ ഹുസൈനി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള വിശിഷ്ടാതിഥികൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. വിശിഷ്ടാതിഥികൾ കൂടാതെ ഐ.സി.ആർ.എഫ് ചെയർമാൻ അഡ്വ. വി കെ തോമസ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനീഷ് ശ്രീധരൻ, വൈസ് ചെയർമാൻ പങ്കജ് നല്ലൂർ, ഉപദേഷ്ടാക്കളായ ഡോ. ബാബു രാമചന്ദ്രൻ, അരുൾദാസ് തോമസ്, ജോയന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായ സുരേഷ് ബാബു, ജവാദ് പാഷ, ട്രഷറർ ഉദയ് ഷാൻഭാഗ്, ഐ.സി.ആർ.എഫ് ഓട്ടം ഫെസ്റ്റ് കൺവീനർമാരായ കെ ടി സലിം, പങ്കജ് മാലിക്, കൂടാതെ ഫൈസൽ മടപ്പള്ളി, മുരളികൃഷ്ണൻ, രാകേഷ് ശർമ, നൗഷാദ്, ദിലീപ് ഭാട്ടിയ, ദേവദാസ്, രാജീവൻ, ചെമ്പൻ ജലാല്മ് സുനിൽ കുമാർ, മാത്യു ജോസഫ്, ദീപ്ഷിക, അനു ജോസ്, കൽപ്പന പാട്ടീൽ, ശ്യാമള, സ്വപ്ന, രാജേശ്വരി തുടങ്ങി നിരവധി സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ പരിപാടിയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
