Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 9:04 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം; ‘ആ​വ​ണി 2025’ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 18ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കും

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം; 'ആ​വ​ണി 2025' സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 18ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കും
    മ​നാ​മ: ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യു​ടെ​യും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും ഒ​രു​മ​യു​ടെ​യും ഉ​ത്സ​വ​മാ​യ ഓ​ണം ഈ ​വ​ർ​ഷ​വും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ്. ‘ആ​വ​ണി 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 18ന് ​ക്ല​ബ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് വെ​ച്ച് പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ ച​ട​ങ്ങോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് ഡാ​ൻ​സ് ധ​മാ​ക്ക-​സീ​സ​ൺ 2 സി​നി​മാ​റ്റി​ക് നൃ​ത്ത മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ക്കും. പ്ര​ശ​സ്ത ഡാ​ൻ​സ​റാ​യ റം​സാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​വി​ധ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി തി​രു​വാ​തി​ര, ഓ​ണ​പ്പു​ട​വ, ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട്, പൂ​ക്ക​ളം, പാ​യ​സം, വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​നും ന​ട​നു​മാ​യ ആ​ബി​ദ് അ​ൻ​വ​ർ, ദി​വ്യ നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ മെ​ഗാ ഷോ​യും ന​ട​ക്കും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​വും സ​ഹൃ​ദ​യ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ടും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന് 3500​ല​ധി​കം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് രു​ചി​ക​ര​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും സ​ജ്ജ​മാ​ക്കും. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​നി പോ​ൾ കോ​ളെ​ങ്ങാ​ട​ൻ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി ആ​വ​ണി 2025 ന്റെ ​സു​ഗ​മ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 51 അം​ഗ സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി​യും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

