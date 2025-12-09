Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    9 Dec 2025 9:13 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 9:13 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് ഓ​പ​ൺ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് ഓ​പ​ൺ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് ഓ​പ​ൺ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​പ​ൺ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു. എ​ല്ലാ മ​ത്സ​ര​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു​. ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 500ൽ ​അ​ധി​കം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 12 എ​ൻ​ട്രി​ക​ളും സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 22 എ​ൻ​ട്രി​ക​ളു​മാ​ണ് ആ​കെ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​നി​ൽ കോ​ലി​യാ​ട​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​യാ​യിരുന്നു ഏ​കോ​പ​പ്പിച്ചത്. ക്ല​ബ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ​യും സം​ഘാ​ട​ക​രു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഓ​രോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ​യും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് അ​പ്പി​നും ട്രോ​ഫി​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    badminton tournament, Bahrain News, indian club, gulf news malayalam
    Indian Club Open Badminton Tournament concludes
