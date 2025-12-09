ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് ഓപൺ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് സമാപിച്ചുtext_fields
മനാമ: ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച ഓപൺ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് വിജയകരമായി സമാപിച്ചു. എല്ലാ മത്സരവിഭാഗങ്ങളിലും മത്സരാർഥികൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. ജൂനിയർ, സീനിയർ വിഭാഗങ്ങളിലായി 500ൽ അധികം പേർ പങ്കെടുത്തു. ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ 12 എൻട്രികളും സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ 22 എൻട്രികളുമാണ് ആകെ ലഭിച്ചത്. ടൂർണമെന്റ് ഡയറക്ടർ അനിൽ കോലിയാടന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘാടക സമിതിയായിരുന്നു ഏകോപപ്പിച്ചത്. ക്ലബ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റിയുടെയും സംഘാടകരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിലെയും വിജയികൾക്കും റണ്ണേഴ്സ് അപ്പിനും ട്രോഫികൾ സമ്മാനിച്ചു.
