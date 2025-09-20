Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    20 Sept 2025 8:34 AM IST
    Updated On
    20 Sept 2025 8:34 AM IST

    ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം

    ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം
    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ ‘ആ​വ​ണി ഓ​ണം ഫി​യ​സ്റ്റ 2025’ന് ​തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ന​ർ​ത്ത​ക​നും സി​നി​മാ​താ​ര​വു​മാ​യ റം​സാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യാ​തി​ഥി.ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ദി​വ​സം സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ് മ​ത്സ​ര​മാ​യ ‘ഡാ​ൻ​സ് ധ​മാ​ക്ക 2’ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ജൂ​നി​യേ​ഴ്സ് (5-17 വ​യ​സ്സ്), സീ​നി​യേ​ഴ്സ് (18 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ൽ) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ട് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 10 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും. പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന് ​ക്ല​ബ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് വെ​ച്ച് 3500 പേ​ർ​ക്ക് ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കും. പ്ര​ശ​സ്ത സ​ദ്യ വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ ജ​യ​ൻ സു​കു​മാ​ര​പി​ള്ള​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 29 വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ദ്യ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് ജോ​യ് (39802800), ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ ആ​ർ (39623936), എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്. ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ (36433552), അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നു ബാ​ബു (33151761), ഇ​വ​ന്റ്സ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സാ​ണി പോ​ൾ (39855197) എ​ന്നി​വ​രെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ം.i

    News Summary - Indian Club Onam celebrations begin
