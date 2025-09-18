ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് ഓണാഘോഷം ‘ആവണി 2025’ന് ഇന്ന് തുടക്കംtext_fields
മനാമ: ഇന്ത്യൻ ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഓണാഘോഷം ‘ആവണി 2025’ന് ഇന്നു തുടക്കം. വിവിധ പരിപാടികളോടെ ഒക്ടോബർ 10 വരെ നീളുന്നതാണ് ആഘോഷം. വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് ഏഴിന് നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് ശേഷം സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് മത്സരം നടക്കും. പ്രമുഖ നർത്തകൻ റംസാൻ മുഹമ്മദ് മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും.
കാര്യപരിപാടികൾ
സെപ്റ്റംബർ 24 (ബുധൻ): വൈകീട്ട് 8.30-ന് തിരുവാതിര മത്സരം.
സെപ്റ്റംബർ 25 (വ്യാഴം): വൈകീട്ട് 7.30-ന് ഓണപ്പാട്ട്, ഓണപ്പുടവ മത്സരങ്ങൾ.
സെപ്റ്റംബർ 26 (വെള്ളി): രാവിലെ 10ന് പൂക്കള മത്സരം. വൈകീട്ട് 6.30ന് പായസ മത്സരവും തുടർന്ന് സിത്താർ ടീമിന്റെ സംഗീത പരിപാടിയും നടക്കും.
ഒക്ടോബർ 2 (വ്യാഴം): ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം രാത്രി 7.30ന് ആബിദ് അൻവർ, ദിവ്യനായർ എന്നിവർ നയിക്കുന്ന സംഗീതനിശ.
ഒക്ടോബർ 3 (വെള്ളി): വൈകീട്ട് 5.30ന് വടംവലി മത്സരം. തുടർന്ന് ഘോഷയാത്രയും നാടൻപാട്ടുകളും.
ഒക്ടോബർ 10 (വെള്ളി): ഓണസദ്യ.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് ജോയ് (39802800) അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ കൺവീനർ സാനി പോൾ (39855197) എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
