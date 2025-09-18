Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    18 Sept 2025 8:48 AM IST
    Updated On
    18 Sept 2025 8:48 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ആ​വ​ണി 2025’ന് ​ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ആ​വ​ണി 2025’ന് ​ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം
    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ആ​വ​ണി 2025’ന് ​ഇ​ന്നു തു​ട​ക്കം. വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന​താ​ണ് ആ​ഘോ​ഷം. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ന് ശേ​ഷം സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ് മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കും. പ്ര​മു​ഖ ന​ർ​ത്ത​ക​ൻ റം​സാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കും.

    കാ​ര്യ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 24 (ബു​ധ​ൻ): വൈ​കീ​ട്ട് 8.30-ന് ​തി​രു​വാ​തി​ര മ​ത്സ​രം.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25 (വ്യാ​ഴം): വൈ​കീ​ട്ട് 7.30-ന് ​ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട്, ഓ​ണ​പ്പു​ട​വ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26 (വെ​ള്ളി): രാ​വി​ലെ 10ന് ​പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം. വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​പാ​യ​സ മ​ത്സ​ര​വും തു​ട​ർ​ന്ന് സി​ത്താ​ർ ടീ​മി​ന്റെ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യും ന​ട​ക്കും.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 2 (വ്യാ​ഴം): ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം രാ​ത്രി 7.30ന് ​ആ​ബി​ദ് അ​ൻ​വ​ർ, ദി​വ്യ​നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത​നി​ശ.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 3 (വെ​ള്ളി): വൈ​കീ​ട്ട് 5.30ന് ​വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം. തു​ട​ർ​ന്ന് ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ടു​ക​ളും.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10 (വെ​ള്ളി): ഓ​ണ​സ​ദ്യ.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് ജോ​യ് (39802800) അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സാ​നി പോ​ൾ (39855197) എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

