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    Bahrain
    Posted On
    date_range 31 July 2026 11:37 AM IST
    Updated On
    date_range 31 July 2026 11:37 AM IST

    ഇന്ത്യൻ ക്ലബ്ബ് പ്രതിമാസ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് സമാപിച്ചു

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    ഇന്ത്യൻ ക്ലബ്ബ് പ്രതിമാസ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് സമാപിച്ചു
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    ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് പ്രതിമാസ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് സമ്മാനദാന ചടങ്ങിൽനിന്ന്

    മനാമ: ബഹ്‌റൈൻ ഇന്ത്യൻ ക്ലബിൽ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന പ്രതിമാസ അംഗങ്ങളുടെ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് വിജയകരമായി സമാപിച്ചു. ജൂലൈ 20 തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിച്ച ടൂർണമെന്റ് ജൂലൈ 24 വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സമാപനമായത്. ക്ലബ് അംഗങ്ങൾക്കായി മാത്രമാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. വ്യത്യസ്ത പ്രായപരിധികളിലും വിഭാഗങ്ങളിലുമായി നിരവധി അംഗങ്ങൾ മത്സരങ്ങളിൽ മാറ്റുരച്ചു. കുടുംബങ്ങളും ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടന്ന സമ്മാനദാന ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ബാഡ്മിന്റൺ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, ടൂർണമെന്റ് ഒഫീഷ്യലുകൾ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുകയും വിജയികൾക്കും റണ്ണേഴ്സ് അപ്പുകൾക്കുമുള്ള ട്രോഫികളും സമ്മാനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

    ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയത്തിനായി സഹകരിച്ച എല്ലാ സ്പോൺസർമാർക്കും ഒഫീഷ്യലുകൾക്കും വളണ്ടിയർമാർക്കും ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി നന്ദി അറിയിച്ചു.

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    TAGS:badminton tournamentBahrainindian club#indian club
    News Summary - Indian Club Monthly Badminton Tournament concludes
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