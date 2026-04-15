ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സ് ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു

ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സ് ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് അംഗങ്ങൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച അഞ്ചാമത് ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയായി. ടൂർണമെന്റിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച വിജയികൾക്കും റണ്ണേഴ്സ് അപ്പിനുമുള്ള ട്രോഫികൾ വിതരണം ചെയ്തു.
ക്ലബ് പരിസരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് ജോയ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായി നിലനിർത്തുന്നതിലൂടെ അംഗങ്ങളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ഉന്മേഷം നിലനിർത്താൻ ഇത്തരം കായിക മത്സരങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബാഡ്മിന്റൺ സെക്രട്ടറി ബിനു പാപ്പച്ചൻ ചടങ്ങിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. ടൂർണമെന്റ് വിജയമാക്കാൻ സഹകരിച്ച എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു. ക്ലബ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും മുതിർന്ന അംഗങ്ങളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
പ്രീമിയർ വിഭാഗം വിജയികൾ: നദീം നഹാസ് - മാത്യു കെ. ചെറിയാൻ സഖ്യം. (ജിഷാം മുഹമ്മദ് - രമേഷ് റാം റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ്).
ലെവൽ വൺ: ലിസ്ബത്ത് ബിനു - അമീർ മുഹമ്മദ്.
ലെവൽ ടു: മനോജ് ആർ. ജയൻ - ഷെർവിൻ സുനിൽ.
ലെവൽ ത്രീ: സാൻഡി മാത്യു - ജൂബിൻ വർഗീസ്.
ലെവൽ ഫോർ: സതീഷ് നടരാജ് - ബ്രൈറ്റ് ആന്റണി.
