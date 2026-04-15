Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഇന്ത്യൻ ക്ലബ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 April 2026 12:36 PM IST
    Updated On
    date_range 15 April 2026 12:36 PM IST

    ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സ് ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സ് ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് അംഗങ്ങൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റിലെ വിജയികൾ ട്രോഫികളുമായി

    ​മനാമ: ബഹ്‌റൈൻ ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് അംഗങ്ങൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച അഞ്ചാമത് ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയായി. ടൂർണമെന്റിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച വിജയികൾക്കും റണ്ണേഴ്സ് അപ്പിനുമുള്ള ട്രോഫികൾ വിതരണം ചെയ്തു.

    ​ക്ലബ് പരിസരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് ജോയ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായി നിലനിർത്തുന്നതിലൂടെ അംഗങ്ങളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ഉന്മേഷം നിലനിർത്താൻ ഇത്തരം കായിക മത്സരങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    ​ബാഡ്മിന്റൺ സെക്രട്ടറി ബിനു പാപ്പച്ചൻ ചടങ്ങിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. ടൂർണമെന്റ് വിജയമാക്കാൻ സഹകരിച്ച എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു. ക്ലബ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും മുതിർന്ന അംഗങ്ങളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

    ​ പ്രീമിയർ വിഭാഗം വിജയികൾ: നദീം നഹാസ് - മാത്യു കെ. ചെറിയാൻ സഖ്യം. (ജിഷാം മുഹമ്മദ് - രമേഷ് റാം റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ്).

    ​ലെവൽ വൺ: ലിസ്ബത്ത് ബിനു - അമീർ മുഹമ്മദ്.

    ​ലെവൽ ടു: മനോജ് ആർ. ജയൻ - ഷെർവിൻ സുനിൽ.

    ​ലെവൽ ത്രീ: സാൻഡി മാത്യു - ജൂബിൻ വർഗീസ്.

    ​ലെവൽ ഫോർ: സതീഷ് നടരാജ് - ബ്രൈറ്റ് ആന്റണി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: members, badminton tournament, indian club, organized
    News Summary - Indian Club Members Badminton Tournament organized
    Similar News
    Next Story
    X