Madhyamam
    19 Aug 2025 7:48 AM IST
    19 Aug 2025 7:48 AM IST

    മൂവർണക്കൊടി ഉയർത്തി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ്

    മൂവർണക്കൊടി ഉയർത്തി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ്
     ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. 15ന് ​രാ​വി​ലെ 6:30ന് ​ക്ല​ബ് അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ 150ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും സ​മ്മ​ർ ക്യാ​മ്പി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം ദേ​ശീ​യ ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്, ക്ല​ബ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ആ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കാ​ഷ്യ​സ് പെ​രേ​ര സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ ച​ട​ങ്ങി​നു​ശേ​ഷം പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും മ​ധു​രം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

