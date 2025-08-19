മൂവർണക്കൊടി ഉയർത്തി ഇന്ത്യൻ ക്ലബ്text_fields
മനാമ: ഇന്ത്യയുടെ 79ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ബഹ്റൈനിലെ ഇന്ത്യൻ ക്ലബിൽ വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു. 15ന് രാവിലെ 6:30ന് ക്ലബ് അങ്കണത്തിൽ നടന്ന പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങിൽ 150ലധികം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു.
ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് അംഗങ്ങളും സമ്മർ ക്യാമ്പിലെ കുട്ടികളും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും പരിപാടിയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ദേശീയപതാക ഉയർത്തിയതിനുശേഷം ദേശീയ ഗാനം ആലപിച്ചു. തുടർന്ന്, ക്ലബ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനിൽകുമാർ ആർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കാഷ്യസ് പെരേര സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശം നൽകി. പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങിനുശേഷം പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും മധുരം വിതരണം ചെയ്തു.
