Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 12:00 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 12:00 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്ത് അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റു

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്ത് അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റു
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബി​ന്റെ 2025-2027 ടേ​മി​ലേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്ത് അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റു. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ന്ന​ത്. ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ഓ​ണം ഫെ​സ്റ്റ് ‘ആ​വ​ണി 2025’ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് വൈ​കീ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ച​ട​ങ്ങ്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി ഒ​സാ​മ ബി​ൻ സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ അ​ല​വി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ് വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ളും മ​റ്റു വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ളും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ ച​ട​ങ്ങി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തി​യ പ്ര​മു​ഖ സി​നി​മാ താ​രം ആ​ബി​ദ് അ​ൻ​വ​റും ഗാ​യി​ക ദി​വ്യ നാ​യ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ന​യി​ച്ച മെ​ഗാ മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ഷോ ​അ​ര​ങ്ങേ​റി.ഇ​രു​വ​രും സം​ഘ​വും ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​രു​ക്കി​യ സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന് സ​ദ​സ്സി​നെ ഏ​റെ ആ​ഹ്ലാ​ദി​പ്പി​ച്ചു.പ്ര​മു​ഖ പാ​ച​ക വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​യ ജ​യ​ൻ സു​കു​മാ​ര​പി​ള്ള ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന് ​ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsTakes OathBahrain Newsindian clubexecutive committee
    News Summary - Indian Club Executive Committee takes oath
