Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 10:16 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് 'ആ​വ​ണി ഓ​ണം ഫീ​സ്റ്റ 2025' സ​മാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഓണ സദ്യയിൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത് 3500ൽ ​അ​ധി​കം പേ​ർ
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് ആ​വ​ണി ഓ​ണം ഫീ​സ്റ്റ 2025 സ​മാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ന്ന ഓ​ണ​സ​ദ്യ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബി​ന്റെ 'ആ​വ​ണി ഓ​ണം ഫീ​സ്റ്റ 2025' ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന് ​വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യോ​ടെ സ​മാ​പ​നം. രാ​ജ്യ​സ​ഭ എം.​പി ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ് നി​ല​വി​ള​ക്ക് കൊ​ളു​ത്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ഓ​ണ​സ​ദ്യ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യു​ടെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഏ​റെ പ്ര​ശം​സ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. സ​ദ്യ​ക്ക് മു​മ്പാ​യി ക്ല​ബി​ൽ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    3500ൽ ​അ​ധി​കം ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. പാ​ച​ക വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ ജ​യ​ൻ സു​കു​മാ​ര​പി​ള്ള​യും സം​ഘ​വു​മാ​ണ് വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 18ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബി​ന്റെ മൂ​ന്നാ​ഴ്ച നീ​ണ്ട ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ (ആ​വ​ണി 2025) ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10നാ​ണ് സ​ദ്യ​യോ​ടെ സ​മാ​പി​ച്ച​ത്.

    വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു. പു​തി​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് ജോ​യ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ പ​രി​പാ​ടി വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി സാ​നി പോ​ളി​നെ​യാ​ണ് ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കി​യ എ​ല്ലാ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്കും ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationindian club
    News Summary - Indian Club concludes 'Aavani Onam Fiesta 2025'
    Similar News
    Next Story
    X