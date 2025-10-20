Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightജോസ് തോമസിന് ഇന്ത്യൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 9:11 AM IST

    ജോസ് തോമസിന് ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് ബാഡ്മിന്റൺ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ യാത്രയയപ്പ് നൽകി

    text_fields
    bookmark_border
    ജോസ് തോമസിന് ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് ബാഡ്മിന്റൺ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ യാത്രയയപ്പ് നൽകി
    cancel
    camera_alt

    ജോ​സ് തോ​മ​സി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    മനാമ: ദീർഘകാലം ബഹ്‌റൈൻ പ്രവാസിയായിരുന്ന ജോസ് തോമസിന് ബഹ്‌റൈൻ ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് ബാഡ്മിന്റൺ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയായ ‘മോർണിങ് സ്റ്റാർ’ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. ബഹ്‌റൈൻ ഇന്ത്യൻ ക്ലബിലെ സജീവ അംഗവും രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ നഴ്സായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്ത ജോസ് തോമസിന് സൽമാനിയയിലെ ഇന്ത്യൻ ഡിലൈറ്റ്‌സ് റെസ്റ്റോറന്റിൽവെച്ചാണ് യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങ് ഒരുക്കിയത്.

    ചടങ്ങിൽ ബഹ്‌റൈൻ ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് ജോയ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനിൽ കുമാർ, ബാഡ്മിന്റൺ സെക്രട്ടറി ബിനു പാപ്പച്ചൻ എന്നിവർ അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് മുൻ ഭാരവാഹികളായ സതീഷ് ഗോപിനാഥൻ, അരുണാചലം എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു സംസാരിച്ചു. ജോസ് തോമസിന്റെ ക്ലബിനും പ്രവാസി സമൂഹത്തിനും നൽകിയ സേവനങ്ങളെ ചടങ്ങിൽ അനുസ്മരിച്ചു.

    സംസാരിച്ചവരിൽ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ക്ലബിന്റെ സ്നേഹോപഹാരമായി ജോസ് തോമസിന് മൊമെന്റോ കൈമാറി. തുടർന്ന് ജോസ് തോമസ് മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് ഡെയിസ് ജോർജ് നന്ദി അറിയിച്ചു. അരുൺ ജോസ്, രാജേഷ് അച്ചാരത് എന്നിവരാണ് പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:jose thomasBahrain NewsSend offIndian Club Badminton
    News Summary - Indian club badminton send off to Jose Thomas
    Similar News
    Next Story
    X