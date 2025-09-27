Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    27 Sept 2025 9:11 AM IST
    Updated On
    27 Sept 2025 9:11 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് ‘ആ​വ​ണി ഓ​ണം ഫി​യ​സ്റ്റ 2025’; ‘ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ' സ്വ​ര​ല​യ കെ.​സി.​എ ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് ‘ആ​വ​ണി ഓ​ണം ഫി​യ​സ്റ്റ 2025’; ‘ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ്വ​ര​ല​യ കെ.​സി.​എ ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'ആ​വ​ണി-​ഓ​ണം ഫി​യ​സ്റ്റ 2025' ന്റെ ​മൂ​ന്നാം​ദി​നം പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യ ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​രം കൊ​ണ്ടും തു​ട​ർ​ന്ന് 'പി​ങ്ക് ബാ​ങ്' അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി കൊ​ണ്ടും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.ആ​കെ ആ​റ് ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​തി​ൽ സ്വ​ര​ല​യ കെ.​സി.​എ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ഓ​ണ​ത്തു​മ്പി​ക​ൾ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭാ സ്വ​ര​ല​യ 'എ' ​മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ഓ​ണം ഫി​യ​സ്റ്റ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ബി​ദ് അ​ൻ​വ​ർ, ദി​വ്യ നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ഷോ ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് 5.30ന് ​വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​വും തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളെ​യും വേ​ഷ​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും ശാ​ര​ദ​യു​ടെ നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ടു​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും. പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

    ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന് ​വി​ള​മ്പും. പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 3500 പേ​ർ​ക്ക് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രീ​തി​യി​ൽ വാ​ഴ​യി​ല​യി​ലാ​ണ് സ​ദ്യ വി​ള​മ്പു​ക.കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് ജോ​യി (39802800), ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ ആ​ർ (39623936), അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്. ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ (36433552) എ​ന്നി​വ​രെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    Gulf News onam celebration Bahrain News indian club
    News Summary - Indian Club ‘Aavani Onam Fiesta 2025’; Swaralaya KCA winners in ‘Onam Song Competition’
