    റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ

    റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ
    റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക്രൗ​ൺ പ്ലാ​സ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്വീ​ഫ് ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ സ​യാ​നി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​േ​നാ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ് വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ, പൗ​ര​പ്ര​മു​ഖ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ


    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം. പ്ര​വാ​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ് പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി.



    എം​ബ​സി അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ രാ​വി​ലെ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ


    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    മ​നാ​മ: വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ​രു​ക്കി​യ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 77ാമ​ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ബ്ര​ഹാം സാ​മു​വ​ൽ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ഡേ ​സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഗ്ലോ​ബ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ബാ​ബു ത​ങ്ങ​ള​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഗ്ലോ​ബ​ൽ പാ​ട്ര​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജെ​യിം​സ് ജോ​ൺ പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ഇ.​വി. രാ​ജീ​വ​ൻ, എ.​വി. കു​രു​വി​ള, സേ​വി മാ​ത്തു​ണ്ണി, ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ജി​ത്ത് കൂ​ട്ടാ​ല, ര​ഘു പ്ര​കാ​ശ​ൻ, വി​മ​ൻ​സ് ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷെ​ജി​ൻ സു​ജി​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു സി​ന്ധു ര​ജ​നീ​ഷ് ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    കെ.​സി.​എ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ കേ​ര​ള കാ​ത്ത​ലി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കെ.​സി.​എ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ചു ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​സി.​എ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നു ക്രി​സ്റ്റി സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. കെ.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ജെ​യിം​സ് ജോ​ൺ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് കെ.​സി.​എ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ദേ​ശി​യ പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്തു.

    കെ.​സി.​എ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്


    കെ.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ജെ​യിം​സ്‌ ജോ​ൺ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. വ​ർ​ത്ത​മാ​ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ട്ടേ​റെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നാം ​നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സ്വ​ത​ന്ത്ര ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഐ​ക്യ​വും അ​ഖ​ണ്ഡ​ത​യും കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ നാം ​എ​ന്നും പ്ര​തി​ജ്ഞ​ബ​ദ്ധ​രാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. കെ.​സി.​എ ട്രെ​ഷ​റ​ർ ന​വീ​ൻ എ​ബ്ര​ഹാം, ലോ​ഞ്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ൻ​സ് ജോ​സ​ഫ്, മ​റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ ആ​യി​രു​ന്ന വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ൽ, സേ​വി മാ​ത്തു​ണ്ണി, റോ​യ് സി. ​ആ​ന്റ​ണി, സീ​നി​യ​ർ അം​ഗം റോ​യ് ജോ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രും കെ.​സി.​എ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് അ​തി​ഥി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ ര​ണ്ട് കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ലെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്നു. സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, ധ​ന​കാ​ര്യ, ഐ.​ടി അം​ഗം ബോ​ണി ജോ​സ​ഫ്, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ പ​ള​നി​സ്വാ​മി, ജൂ​നി​യ​ർ വി​ങ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ​മേ​ല സേ​വ്യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ സ്കൂ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജി. ​സ​തീ​ഷ്, ജൂ​നി​യ​ർ വി​ങ് വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ്രി​യ ലാ​ജി, സ്റ്റാ​ഫ് പ്ര​തി​നി​ധി പാ​ർ​വ​തി ദേ​വ​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ് ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ച​ട​ങ്ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​താ​ക വ​ന്ദ​നം ന​ട​ത്തി. സ്കൗ​ട്ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ്‌​സും സ്‌​കൂ​ൾ ബാ​ൻ​ഡും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രേ​ഡ് ന​ട​ന്നു. അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ് ത​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ന​മ്മു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം.


    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്

    പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു


    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക രം​ഗ​ത്ത് മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹോ​ദ​യ ടോ​പ്പേ​ഴ്‌​സ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്ത് മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്തി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ന​ൽ​കി. സ്‌​കൂ​ൾ ബാ​ൻ​ഡ്, സ്‌​കൗ​ട്ട്സ് & ഗൈ​ഡ്‌​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റു പാ​ഠ്യേ​ത​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ മി​ക​വി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​റ​പ്പ​കി​ട്ടാ​ർ​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ജൂ​നി​യ​ർ സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ദേ​ശ​ഭ​ക്തി ഗാ​നം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ദേ​വ​ശ്രീ സു​ശാ​ന്ത്, റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ദേ​ശ​ഭ​ക്തി ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു. ആ​റാം ക്ലാ​സ് മു​ത​ൽ എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ദേ​ശ​ഭ​ക്തി നൃ​ത്തം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ദ്യ സ​മീ​ര​ൻ പാ​ണി​ഗ്ര​ഹി, പ​രി​ജ്ഞാ​ത അ​മി​ൻ, വ​ർ​ഷി​ത ഗോ​ട്ടൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി​രു​ന്നു. റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്, അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​ക്ക​ളെ സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    മ​നാ​മ: കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 77 ാമ​ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ കെ.​പി.​എ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തു പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നോ​ജ് മാ​സ്റ്റ​ർ ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്നു മ​ധു​ര വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​പി.​എ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് പ്ര​ബു​ദ്ധ​ൻ, കെ.​പി.​എ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ര​ജീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ഴി, മ​റ്റ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ, ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.


    കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സി​റോ മ​ല​ബാ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സി​റോ മ​ല​ബാ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി ഭാ​ര​ത​ത്തി​ന്റെ 77ാമ​ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം സ​മു​ചി​ത​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ സിം​സ് അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ സിം​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ പി.​ടി ജോ​സ​ഫ് ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നെ​ൽ​സ​ൺ വ​ർ​ഗീ​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​ജ്ഞ വാ​ച​കം ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ട് രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള പൗ​ര​ന്റെ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. കോ​ർ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബെ​ന്നി വ​ർ​ഗീ​സ്, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ്റ്റെ​ഫി മ​രി​യ അ​രു​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നെ​ൽ​സ​ൺ വ​ർ​ഗീ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ജേ​ക്ക​ബ് വാ​ഴ​പ്പി​ള്ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ജെ​യ്സ​ൺ മ​ഞ്ഞ​ളി, ലി​യോ​ൺ​സ് ഇ​ട്ടി​ര, ലേ​ഡി​സ് വി​ങ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ജി​ൻ​സി ലി​യോ​ൺ​സ്, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ സു​നു ജോ​സ​ഫ്, ഷാ​ന്റി ജെ​യിം​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സി​റോ മ​ല​ബാ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ജ്ഞ​​യെ​ടു​ക്കു​ന്നു


    ഐ.​സി.​എ​ഫ് സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് റീ​ജ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് റീ​ജ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് മ​ജ്മ​ഉ​ത്ത​അ്‍ലീ​മി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 77ാമ​ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം, മ​ധു​ര​വി​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു. അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ ഹം​സ ഖാ​ലി​ദ് സ​ഖാ​ഫി, ശ​ഫീ​ഖ് മു​സ്‍ലി​യാ​ർ വെ​ള്ളൂ​ർ, സ​ഹീ​ർ ഫാ​ളി​ലി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​റ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു


    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ 77ാം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബി​ൽ ആ​വേ​ശ​പൂ​ർ​വം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 6.30ന് ​ക്ല​ബ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് ജോ​യ് ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​യും ഐ​ക്യ​വും വി​ളി​ച്ചോ​തി​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക്ല​ബ് എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് സ​ദ​സ് ആ​ദ​ര​പൂ​ർ​വം ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് ജോ​യ് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​രു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക്ല​ബ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ ആ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​എം. വി​ദ്യാ​ധ​ര​ൻ, എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്. ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നു ബാ​ബു, ടെ​ന്നി​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നൂ​ബ് ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​എ. ഷാ​ജി​മോ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​രു​ന്നി​ലും സൗ​ഹൃ​ദ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ലും നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

