Madhyamam
    21 Dec 2025 1:02 PM IST
    21 Dec 2025 1:02 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ർ; മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ടീം ​രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കും

    ക​രാ​ർ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലോ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലോ നേ​രി​ടാ​വു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക ദൗ​ത്യം
    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം മ​സ്ക​ത്തി​ലെ അ​ൽ ബ​റ​ക കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ്യ​വ​സാ​യ​മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ, ഖൈ​സ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ

    യൂ​സു​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​യും ഒ​മാ​നും ത​മ്മി​ൽ ഒ​പ്പു​വ​ച്ച സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​റി​ന്റെ (സി.​ഇ.​പി.​എ) ന​ട​ത്തി​പ്പ് മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ റാ​പി​ഡ് ഇ​ൻ​റ​ർ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ടീം ​രൂ​പീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ക​രാ​ർ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലോ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലോ നേ​രി​ടാ​വു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ദൗ​ത്യം. ക​രാ​ർ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ച​ര​ക്കു​ക​ളും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര കൈ​മാ​റ്റം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക, ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ക​രാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് അ​ധി​ക മൂ​ല്യം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും ഒ​മാ​നി ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും വ​ഴി​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ക​രാ​റെ​ന്ന് ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സാ​മ്പ​ത്തി​ക​പ​ഠ​നം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന അ​സം​സ്കൃ​ത​വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ലെ ക​സ്റ്റം​സ് തീ​രു​വ കു​റ​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ചെ​ല​വ് കു​റ​ക്കാ​നും നി​ർ​മാ​ണ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഇ​തോ​ടെ ഗ​ൾ​ഫ്, മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്, ഫാ​ർ ഈ​സ്റ്റ് മേ​ഖ​ല​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വ്യാ​പാ​ര-​ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് ഹ​ബ്ബാ​യി ഒ​മാ​ൻ മാ​റും.

    ക​രാ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​വു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി 2023 മു​ത​ൽ 2025 വ​രെ അ​ഞ്ച് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. പൊ​തു​ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ, നി​യ​മ-​നി​യ​ന്ത്ര​ണ അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ൾ, ഉ​ത്ഭ​വ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ-​സാ​ങ്കേ​തി​ക മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ, വ്യാ​പാ​ര സൗ​ക​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണം, ച​ര​ക്കു​ക​ളും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള വ്യാ​പാ​രം, ബൗ​ദ്ധി​ക സ്വ​ത്ത​വ​കാ​ശം, സ​ഹ​ക​ര​ണം, ത​ർ​ക്ക​പ​രി​ഹാ​രം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. ഇ​രു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന സ​ന്തു​ലി​ത​മാ​യ ക​രാ​ർ രൂ​പീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​യ​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    പോ​ളി​ഥി​ലീ​ൻ, യൂ​റി​യ, ജി​പ്സം, ഇ​ഥി​ലീ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഓ​യി​ൽ ഇ​ത​ര ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ വ്യാ​പാ​രം പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​രാ​റി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​മാ​നി ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കും.

    16 പ്ര​ധാ​ന അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ളും സാ​ങ്കേ​തി​ക അ​നു​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് ക​രാ​ർ. ച​ര​ക്കു​ക​ളും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള വ്യാ​പാ​രം, ക​സ്റ്റം​സ് തീ​രു​വ കു​റ​വ്, ഇ​റ​ക്കു​മ​തി-​ക​യ​റ്റു​മ​തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, വ്യാ​പാ​ര സൗ​ക​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണം, ബൗ​ദ്ധി​ക സ്വ​ത്ത​വ​കാ​ശം, ചെ​റു​കി​ട-​ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ദേ​ശീ​യ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​ന്റി-​ഡ​മ്പി​ങ്, സേ​ഫ്‌​ഗാ​ർ​ഡ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​മാ​നി​വ​ത്ക​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ദേ​ശീ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

