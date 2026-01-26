Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 11:31 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 11:31 AM IST

    അ​ഭി​മാ​ന നി​റ​വി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്ന് 77ാം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ യ​ശ​സ്സ് ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ന​മു​ക്ക് പ്ര​തി​ജ്ഞ​യെ​ടു​ക്കാം

    നീ​തി, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം, സ​മ​ത്വം, സാ​ഹോ​ദ​ര്യം തു​ട​ങ്ങി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഓ​രോ ഭാ​ര​തീ​യ​ന്റെ​യും ക​രു​ത്ത്. ഇ​ന്ത്യ​നാ​യി ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ഓ​രോ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും ഒ​രു പ്ര​വാ​സി എ​ന്ന നി​ല​യി​ലും സ്വ​ന്തം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ യ​ശ​സ്സ് ലോ​ക​മെ​ങ്ങും എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ന​മു​ക്ക് പ്ര​തി​ജ്ഞ എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്ന് ലോ​ക​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ ഇ​ന്ത്യ കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ലും സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യി​ലു​ള്ള ക​രു​ത്തി​ലും ന​മു​ക്ക് അ​ഭി​മാ​നി​ക്കാം.

    ബ​ഹ്റൈ​ന​ട​ക്കം അ​യ​ൽ​പ​ക്ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ മ​റ്റ് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടും ഇ​ന്ത്യ ദൃ​ഢ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ പ​ര​സ്പ​രം വ​ള​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്ക​യാ​ണ്. മി​ക​ച്ചൊ​രു ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​രാ​ജ്യ​മെ​ന്നി​രി​ക്കെ​ത​ന്നെ അ​തി​വി​പു​ല​മാ​യ സം​സ്കാ​ര​വും വാ​ണി​ജ്യ പൈ​തൃ​ക​വും നി​റ​ഞ്ഞു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു നാ​ടു​കൂ​ടി​യാ​ണ് ന​മ്മു​ടേ​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്തി​നു​ത​ന്നെ മാ​തൃ​ക​യാ​ണ്.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളെ ബ​ഹു​മാ​നി​ച്ച് ന​മു​ക്ക് മു​ന്നേ​റാം

    അ​തി​രു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത് പ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്തി​യ ഓ​രോ വി​ജ​യ​വും ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​ള്ള സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​മാ​ണ്. ഭാ​ര​ത​ത്തി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച് മു​ന്നേ​റാ​ൻ ഈ ​റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ന​മു​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ക​ണം.

    നാ​നാ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ത്വം എ​ന്ന മ​ഹി​ത​മാ​യ ആ​ശ​യ​ത്തെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ക​രു​ത്താ​ണ് ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യം. ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ നാം, ​ന​മ്മു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഭാ​ര​ത​ത്തി​ന്റെ മാ​ഹാ​ത്മ്യം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്നു.

    നീ​തി​യും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​രു ന​വ​ഭാ​ര​ത​ത്തി​നാ​യി ന​മു​ക്ക് കൈ​കോ​ർ​ക്കാം. വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളെ സ്നേ​ഹി​ച്ചും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളെ ബ​ഹു​മാ​നി​ച്ചും ന​മു​ക്ക് മു​ന്നേ​റാം. ഏ​വ​ർ​ക്കും റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ശം​സ​ക​ൾ.

    സ​മ​ത്വ​വും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​വും മു​റു​കെ​പ്പി​ടി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ട്

    നാ​ടും വീ​ടും വി​ട്ട് മ​റു​നാ​ട്ടി​ൽ ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴും ന​മ്മു​ടെ വേ​രു​ക​ൾ എ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലാ​ണ്. ഭാ​ര​തം ന​മു​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ക​രു​ത്തും സം​സ്കാ​ര​വു​മാ​ണ് ഓ​രോ പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ​യും വി​ജ​യ​ത്തി​നു പി​ന്നി​ൽ. ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യം വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മ​ത്വ​വും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​വും മു​റു​കെ​പ്പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, വി​ദേ​ശ മ​ണ്ണി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​രാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഈ ​ദി​നം ന​മു​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ക​ട്ടെ. ഇ​ന്ന് ലോ​കം ഇ​ന്ത്യ​യെ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ദ​ര​വോ​ടെ​യാ​ണ്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ ന​മ്മ​ൾ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും ന​മ്മു​ടെ തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യും അ​ധ്വാ​ന​ശീ​ല​വു​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഈ ​സ​ൽ​പ്പേ​ര് ലോ​ക​മെ​ങ്ങും എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഒ​രു റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മു​ടെ വ​ഴി​ക​ളി​ലും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ​ക​രു​ന്നു​ണ്ട്. സ​മാ​ധാ​ന​വും പു​രോ​ഗ​തി​യും നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​യി ന​മു​ക്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാം. ഏ​വ​ർ​ക്കും സ​ന്തോ​ഷ​വും ഐ​ശ്വ​ര്യ​വും നി​റ​ഞ്ഞ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ശം​സി​ക്കു​ന്നു.

