    10 Dec 2025 10:15 AM IST
    10 Dec 2025 10:15 AM IST

    ഇന്ത്യയും ബഹ്‌റൈനും നിയമ, നിക്ഷേപ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു

    ഇന്ത്യയും ബഹ്‌റൈനും നിയമ, നിക്ഷേപ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു
      ഇ​ന്ത്യ-​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ

    മ​നാ​മ: നി​യ​മ നി​ക്ഷേ​പ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യും ബ​ഹ്റൈ​നും. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡി​സ്‌​പ്യൂ​ട്ട് റെ​സ​ലൂ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ പ്ര​ഫ. മാ​രി​കെ പാ​ട്രാ​ണി പോ​ൾ​സ​ൺ ഇ​ന്ത്യ​ൻ നേ​തൃ​ത്വ​വു​മാ​യി ഉ​ന്ന​ത​ത​ല കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    നി​യ​മ​പ​ര​വും നീ​തി​ന്യാ​യ​പ​ര​വു​മാ​യ നി​ക്ഷേ​പ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ. ഇ​ന്ത്യ​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര നി​യ​മ-​നീ​തി​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ർ​ജു​ൻ റാം ​മേ​ഘ്‌​വാ​ൾ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    മു​ൻ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കൊ​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ കോ​ട​തി​യി​ലെ ജ​ഡ്ജി​യു​മാ​യ ഡോ. ​പി​ങ്കി ആ​ന​ന്ദ്, ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എം​ബ​സി​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് മ​ഹ്ദി ജാ​ഫ​ർ എ​ന്നി​വ​രും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    നി​യ​മ​പ​ര​വും നീ​തി​ന്യാ​യ​പ​ര​വു​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണം, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ർ​ക്ക​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പൊ​തു​വാ​യ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    2025 ന​വം​ബ​റി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കൊ​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ കോ​ട​തി​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ, ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ്ഥാ​പ​ന​പ​ര​വും നി​യ​മ​പ​ര​വു​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ഢ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    News Summary - India and Bahrain strengthen legal and investment cooperation
