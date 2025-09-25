Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 9:17 AM IST

    സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ഓം​ബു​ഡ്സ്മാ​ൻ ഓ​ഫി​സ്; ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി

    സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ഓം​ബു​ഡ്സ്മാ​ൻ ഓ​ഫി​സ്; ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യു​ള്ള 211 പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ ഓം​ബു​ഡ്സ്മാ​ൻ ഓ​ഫി​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. 2023 മേ​യ് മു​ത​ൽ 2024 ഏ​പ്രി​ൽ വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചു​ള്ള പ​തി​നൊ​ന്നാ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ആ​കെ 520 പ​രാ​തി​ക​ളും സ​ഹാ​യ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​ക​ളു​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ൽ 211 പ​രാ​തി​ക​ളും 309 സ​ഹാ​യ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​ക​ളു​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ഓം​ബു​ഡ്സ്‌​മാ​ൻ ഗാ​ദാ ഹ​ബീ​ബ് ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ഹാ​യ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​ക​ളി​ൽ 100 ശ​ത​മാ​ന​വും തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യ​താ​യും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. 2013ൽ ​ഓ​ഫി​സ് സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​തി​നു​ശേ​ഷം 2024 ഏ​പ്രി​ൽ വ​രെ ആ​കെ 9143 പ​രാ​തി​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​വ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും സ്ത്രീ​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു; 266 പേ​ർ. 211 പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ 30 എ​ണ്ണം ഓം​ബു​ഡ്സ്മാ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ന്റെ പ​രി​ധി​ക്ക് പു​റ​ത്തു​ള്ള​വ​യാ​യി​രു​ന്നു. 23 കേ​സു​ക​ൾ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. ര​ണ്ട് കേ​സു​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലു​ണ്ട്, 156 എ​ണ്ണം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. 12 കേ​സു​ക​ൾ സ്പെ​ഷ​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ യൂ​നി​റ്റി​നും (എ​സ്.​ഐ.​യു) 11 എ​ണ്ണം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നും കൈ​മാ​റി.മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ, 2022-2023 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 201 പ​രാ​തി​ക​ളും 542 സ​ഹാ​യ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​ക​ളു​മ​ട​ക്കം 743 പ​രാ​തി​ക​ളാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. കൂ​ടാ​തെ, 2021 മേ​യ് മു​ത​ൽ 2022 ഏ​പ്രി​ൽ വ​രെ 496 പ​രാ​തി​ക​ളും 2020-2021 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 209 പ​രാ​തി​ക​ളും 2019-2020 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 207 പ​രാ​തി​ക​ളും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ-​മെ​യി​ൽ, വാ​ട്സ്ആ​പ്, ത​പാ​ൽ, നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം, ജ​യി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടി എ​ന്നി​വ വ​ഴി​യാ​ണ് പ​രാ​തി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​നു​സ​രി​ച്ച്, നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ പ​ബ്ലി​ക് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ 57 പ​രാ​തി​ക​ൾ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ ഒ​ന്ന് ക്രി​മി​ന​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി റ​ഫ​ർ ചെ​യ്തു. 51 എ​ണ്ണം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല. അ​ഞ്ചെ​ണ്ണം ത​ള്ളി. കൂ​ടാ​തെ, ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് എ​വി​ഡ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​നെ​തി​രെ അ​ഞ്ച് ക്രി​മി​ന​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത് പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു.

    അ​ഞ്ച് മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്, ഇ​തി​ൽ നാ​ല് കേ​സു​ക​ളി​ലും പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്ന് അ​പാ​ക​ത​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യം തേ​ടു​ന്ന​തി​നും www.ombudsman.bh എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യോ complaints@ombudsman.bh എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ലി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 13308888 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യാം

    TAGS:Gulf NewsinvestigationBahrain NewscompletedOmbudsman Office
