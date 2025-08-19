Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും സ്പെ​ഷ​ൽ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നും

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും സ്പെ​ഷ​ൽ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നും
    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഈ​സ്റ്റ്‌ റി​ഫ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷം

    മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഈ​സ്റ്റ്‌ റി​ഫ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​വും സ്‌​പെ​ഷ​ൽ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നും ഈ​സ്റ്റ് റി​ഫ സി.​എ​ച്ച് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് പ​താ​ക​യു​യ​ർ​ത്തി. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റ​ഫീ​ഖ് കു​ന്ന​ത്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​ടി അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, ട്ര​ഷ​റ​ർ സി​ദ്ധീ​ഖ് എം.​കെ, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മീ​ർ വി.​എം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ക്സി​ക‍്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    വൈ​കീ​ട്ട് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പൊ​തു പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ റ​ഫീ​ഖ് കു​ന്ന​ത്‌ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​സ്‌​ലം വ​ട​ക​ര മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മു​സ്ത​ഫ പ​ട്ടാ​മ്പി ആ​ദ്യ ഗ​ഡു റ​ഫീ​ഖ് കു​ന്ന​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഷ​മീ​ർ.​വി.​എം വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്‌ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ് പി.​വി ഖി​റാ​അ​ത്ത് പാ​രാ​യ​ണം ചെ​യ്തു. ടി​പ് ടോ​പ് ഉ​സ്മാ​ൻ, എം.​എ. റ​ഹ്മാ​ൻ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഫ​സ​ലു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, സ​ഫീ​ർ. കെ.​പി, നാ​സി​ർ ഉ​റു​തൊ​ടി, സാ​ജി​ദ് കെ, ​സാ​ജി​ർ സി.​ടി.​കെ, മു​സ്ത​ഫ കെ, ​താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ പി, ​സി​ദ്ദീ​ഖ്.​എ.​പി, ആ​സി​ഫ്, മ​ൻ​സൂ​ർ, റ​ഫീ​ഖ് നെ​ല്ലൂ​ർ, റ​സാ​ക്ക് എ.​എ, റ​സാ​ഖ് മ​ണി​യൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​ടി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സി​ദ്ധീ​ഖ് എം.​കെ ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    News Summary - Independence Day Celebration and Special Convention
