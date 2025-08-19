സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷവും സ്പെഷൽ കൺവെൻഷനുംtext_fields
മനാമ: കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ ഈസ്റ്റ് റിഫ ഏരിയ കമ്മിറ്റി സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷവും സ്പെഷൽ കൺവെൻഷനും ഈസ്റ്റ് റിഫ സി.എച്ച് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാന കെ.എം.സി.സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ. അബ്ദുൽ അസീസ് പതാകയുയർത്തി. പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ് കുന്നത്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി.ടി അഷ്റഫ്, ട്രഷറർ സിദ്ധീഖ് എം.കെ, ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി ഷമീർ വി.എം ഉൾപ്പെടെ എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗങ്ങളും പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങളും ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
വൈകീട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച പൊതു പരിപാടിയിൽ റഫീഖ് കുന്നത് അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശംസുദ്ദീൻ വെള്ളികുളങ്ങര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അസ്ലം വടകര മുഖ്യ പ്രഭാഷണവും സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശവും അവതരിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ. അബ്ദുൽ അസീസ്, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഫൈസൽ കോട്ടപ്പള്ളി എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു. ചടങ്ങിൽ മുൻ പ്രവാസികൾക്കുള്ള പെൻഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മുസ്തഫ പട്ടാമ്പി ആദ്യ ഗഡു റഫീഖ് കുന്നത്തിന് നൽകി നിർവഹിച്ചു. ഷമീർ.വി.എം വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു.
കുഞ്ഞമ്മദ് പി.വി ഖിറാഅത്ത് പാരായണം ചെയ്തു. ടിപ് ടോപ് ഉസ്മാൻ, എം.എ. റഹ്മാൻ, ഭാരവാഹികളായ ഫസലുറഹ്മാൻ, സഫീർ. കെ.പി, നാസിർ ഉറുതൊടി, സാജിദ് കെ, സാജിർ സി.ടി.കെ, മുസ്തഫ കെ, താജുദ്ദീൻ പി, സിദ്ദീഖ്.എ.പി, ആസിഫ്, മൻസൂർ, റഫീഖ് നെല്ലൂർ, റസാക്ക് എ.എ, റസാഖ് മണിയൂർ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി.ടി. അഷ്റഫ് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ സിദ്ധീഖ് എം.കെ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി.
