Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    8 Aug 2025 10:43 AM IST
    Updated On
    8 Aug 2025 10:43 AM IST

    റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ; 500 പു​തി​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കും

    surveillance camera
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 500 പു​തി​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്നു. ഗ​താ​ഗ​ത​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കാ​നും റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ അ​ച്ച​ട​ക്കം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​മാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം.കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി. റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കാ​നും ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ടി ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്. റെ​ഡ് ലൈ​റ്റ് മ​റി​ക​ട​ക്കു​ക, അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്, അ​മി​ത വേ​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പു​തി​യ കാ​മ​റ​ക​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ട്രാ​ഫി​ക് ക​ൾ​ച​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മേ​ജ​ർ ഖാ​ലി​ദ് ബു​ഖൈ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ടു​ത്ത പി​ഴ​യും ത​ട​വും ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്ക​ലും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ട​ലും നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ളും ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ഒ​പ്പ​മു​ണ്ട്.റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ; 500 പു​തി​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കുംനി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും മേ​ജ​ർ ബു​ഖൈ​സ് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധം വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നും സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​തി​ന് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ട്ടാ​യ പ​രി​ശ്ര​മം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

