2026ലെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ജീവിതച്ചെലവ് സൂചികയിൽ വർധന

2026ലെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ജീവിതച്ചെലവ് സൂചികയിൽ വർധനtext_fields
മനാമ: 2026-ലെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ബഹ്റൈനിലെ ജീവിതച്ചെലവ് സൂചികയിൽ വലിയ വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ജൂൺ മാസത്തിൽ മാത്രം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലക്കയറ്റത്തെ തുടർന്ന് ജീവിതച്ചെലവ് സൂചിക 0.9 ശതമാനമാണ് ഉയർന്നത്. ജനുവരിയിലും സമാനമായ രീതിയിൽ 0.9 ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ജൂണിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെയും മദ്യേതര പാനീയങ്ങളുടെയും വില മെയ് മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 6.5 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു. ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക ഉയരാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇതായിരുന്നു. വിനോദം, സംസ്കാരം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ 1.2 ശതമാനവും, മദ്യത്തിന്റെയും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വില 0.7 ശതമാനവും വർദ്ധിച്ചു. വീട്, ജലം, വൈദ്യുതി, ഗ്യാസ് എന്നിവയുടെ വിലയിൽ 0.5 ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധനവുണ്ടായപ്പോൾ, ഫർണിച്ചർ, ഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിലയിൽ 0.1 ശതമാനത്തിന്റെ ചെറിയ വർദ്ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ ആറുമാസങ്ങളിൽ നാല് മാസങ്ങളിലും സൂചിക ഉയരുന്ന പ്രവണതയാണ് കാണിച്ചത്. ഫെബ്രുവരിയിൽ സൂചിക താഴേക്ക് പോവുകയും ഏപ്രിലിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയും ചെയ്തു.
ജൂണിലെ വിലസൂചിക വർധനവിന് പ്രധാന കാരണം ഭക്ഷണവും മദ്യേതര പാനീയങ്ങളുമാണ്. ഈ വിഭാഗത്തിൽ മാത്രം 6.5 ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധനവാണുണ്ടായത്. കൂടാതെ വിനോദവും സംസ്കാരവും വിഭാഗത്തിൽ 1.2 ശതമാനവും, മദ്യവും പുകയിലയും വിഭാഗത്തിൽ 0.7 ശതമാനവും, ഭവന നിർമ്മാണവും യൂട്ടിലിറ്റികളും വിഭാഗത്തിൽ 0.5 ശതമാനവും, ഫർണിച്ചറും ഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങളും വിഭാഗത്തിൽ 0.1 ശതമാനവും വില വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി.
ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ ആറുമാസങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം, മദ്യേതര പാനീയങ്ങൾ, വിനോദവും സംസ്കാരവും, റസ്റ്റാറന്റുകളും ഹോട്ടലുകളും, ഗതാഗതം, ഭവന നിർമ്മാണവും യൂട്ടിലിറ്റികളും, ഗാർഹിക സാധനങ്ങൾ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിലവർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
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