    അം​ഗീ​കാ​ര​മി​ല്ലാ​തെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം; കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​ക്ക് ശി​പാ​ർ​ശ

    അം​ഗീ​കാ​ര​മി​ല്ലാ​തെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം; കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​ക്ക് ശി​പാ​ർ​ശ
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ​യും നേ​ര​ത്തേ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സ് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​തെ​യും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ത്തി​യ ഒ​രു കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​ക്ക് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് ശു​പാ​ർ​ശ ന​ൽ​കി​യ​താ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ഭ​ര​ണ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ക, പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച പ്രാ​യ​പ​രി​ധി പാ​ലി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക, അ​ന്തി​മ സാ​ങ്കേ​തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക, ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട ലൈ​സ​ൻ​സ് പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തി​നും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച​തി​നും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​ന്റെ കേ​സ് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി​യ​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ നി​ല​വാ​ര​വും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​ർ​ശ​ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

