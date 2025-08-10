Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 8:04 AM IST

    സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം

    സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം
    ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ഫ​ഖ്റു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ‘സ്നേ​ഹ​പ്ര​വാ​ച​ക​രു​ടെ ഒ​ന്ന​ര സ​ഹ​സ്രാ​ബ്ദം’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ന്‍റെ കീ​ഴി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഫ​ഖ്റു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. റൈ​ഞ്ച് പ​രീ​ക്ഷ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ശ്റ​ഫ് അ​ൻ​വ​രി ചേ​ല​ക്ക​ര, ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ഫൈ​സി ഉ​മ്മു​ൽ​ഹ​സം എ​ന്നി​വ​ർ വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി.

    കേ​ന്ദ്ര നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്‍ലി​യാ​ർ, ഹം​സ അ​ൻ​വ​രി മോ​ളൂ​ർ, നൗ​ഷാ​ദ് എ​സ്, എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​വാ​സ് കു​ണ്ട​റ, സൈ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് വ​ഹ​ബി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​വാ​ച​ക പ്ര​കീ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് ആ​ത്മാ​നു​ഭൂ​തി പ​ക​ർ​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സ​മ​സ്ത​യു​ടെ വി​വി​ധ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ജീ​ദ് ചോ​ല​ക്കോ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എം.​എ​സ്. മൗ​ല​വി പ​റ​വ​ണ്ണ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    X