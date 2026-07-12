20ാം ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും ലോഗോ പ്രകാശനവും

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 12 July 2026 12:55 PM IST
Updated Ondate_range 12 July 2026 12:55 PM IST
20ാം ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും ലോഗോ പ്രകാശനവുംtext_fields
bookmark_border
News Summary - Inauguration of the 20th Anniversary Celebrations and Logo Unveiling.
മനാമ: ബഹ്റൈൻ സെന്റ് പോൾസ് മാർത്തോമ്മ ഇടവകയുടെ 20-ാം ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ അനൗപചാരിക ഉദ്ഘാടനവും ഔദ്യോഗിക ജൂബിലി ലോഗോയുടെ പ്രകാശനവും വിശുദ്ധ ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം നടന്നു. ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇടവകാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ലോഗോ ഡിസൈനുകളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഔദ്യോഗിക ജൂബിലി ലോഗോ, ഇടവക വികാരി റവ. അനീഷ് സാമുവൽ ജോണും ഇടവക വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുദിൻ എബ്രഹാമും ചേർന്ന് പ്രകാശനം ചെയ്തു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ലോഗോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബിജു ജോർജിന് സെ20ാം ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും ലോഗോ പ്രകാശനവും സെ ന്റ് പോൾസ് മാർത്തോമ്മ ഇടവക അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story