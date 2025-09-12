Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    12 Sept 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    12 Sept 2025 10:58 AM IST

    കെ.​സി.​ഇ.​സി​യു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നോ​ദ്ഘാ​ട​നം

    കെ.​സി.​ഇ.​സി​യു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നോ​ദ്ഘാ​ട​നം
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ക്രി​സ്ത്യ​ന്‍ എ​പ്പി​സ്കോ​പ്പ​ല്‍ സ​ഭ​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കേ​ര​ള ക്രി​സ്ത്യ​ന്‍ എ​ക്യൂ​മി​നി​ക്ക​ല്‍ കൗ​ണ്‍സി​ലി​ന്റെ (കെ.​സി.​ഇ.​സി.) 2025-26 ഭ​ര​ണ​സ​മ​തി​യു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നോ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ത്തി.കെ.​സി.​എ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ കെ.​സി.​ഇ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റ​വ. അ​നീ​ഷ് സാ​മു​വേ​ല്‍ ജോ​ണി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ കൂ​ടി​യ യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ കാ​ത്തോ​ലി​ക്ക സ​ഭ​യു​ടെ നോ​ർ​ത്തേ​ൺ അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ അ​പ്പ​സ്തോ​ലി​ക വി​കാ​രി ബി​ഷ​പ്പ് മോ​സ്റ്റ് റ​വ. ആ​ൽ​ഡോ ബ​റാ​ർ​ഡി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കെ.​സി.​ഇ.​സി. അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ വൈ​ദി​ക​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ 2025-26 ഭ​ര​ണ സ​മ​തി​യു​ടെ സ​മ​ര്‍പ്പ​ണ ശു​ശ്രൂ​ഷ​യോ​ട് ആ​രം​ഭി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ന് ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​മോ​ന്‍ മ​ല​യി​ല്‍ ജോ​ര്‍ജ് സ്വാ​ഗ​തം അ​റി​യി​ച്ചു.പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലെ തീം ​ആ​യ ‘വാ​ക്കി​ങ് ഇ​ൻ ഫെ​യ്ത് ടു​ഗെ​ത​ർ’ (വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ച് ന​ട​ക്കാം) എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ റ​വ. ഫാ​ദ​ര്‍ ജേ​ക്ക​ബ് ക​ല്ലു​വി​ള സം​സാ​രി​ച്ചു. ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു. ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ സി.​എ​സ്.​ഐ മ​ല​യാ​ളി പാ​രീ​ഷ് ഗാ​യ​ക​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കെ.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ജെ​യിം​സ് ജോ​ണ്‍ ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ചു.

    2025-26 ഭ​ര​ണ സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യ ബി​ഷ​പ് മോ​സ്റ്റ് റ​വ. ആ​ൽ​ഡോ ബ​റാ​ർ​ഡി​ക്കും തീം ​നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച ഡി​ജു ജോ​ണ്‍ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര​ക്കും ലോ​ഗോ സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച അ​നു​ജ ജേ​ക്ക​ബി​നും കെ.​സി.​ഇ.​സി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ജെ​റി​ന്‍ രാ​ജ് സാം ​ന​ന്ദി​യും അ​റി​യി​ച്ചു.

