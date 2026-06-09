Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബഹ്‌റൈൻ സെന്‍റ് പോൾസ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Jun 2026 2:24 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Jun 2026 2:24 PM IST

    ബഹ്‌റൈൻ സെന്‍റ് പോൾസ് മാർത്തോമാ യുവജന സഖ്യം പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം

    text_fields
    bookmark_border
    ബഹ്‌റൈൻ സെന്‍റ് പോൾസ് മാർത്തോമാ യുവജന സഖ്യം പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം
    cancel
    camera_alt

    യുവജന സഖ്യം പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം പരിപാടിയിൽനിന്ന്

    മനാമ : ബഹ്‌റൈൻ സെന്റ് പോൾസ് മാർത്തോമാ യുവജന സഖ്യം പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം നടത്തി. യുവജന സഖ്യം പ്രസിഡന്റ്‌ അനീഷ്‌ സാമൂവേൽ ജോൺ അച്ഛന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗം, ഫ്രാൻസിസ് കൈതരാത്ത് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. യുവജന സഖ്യം വൈസ്. പ്രസിഡന്റ്‌ ബിജിൻ എബ്രഹാം സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. യുവജന സഖ്യം സെക്രട്ടറി ബിവിൻ വർഗീസ് 2026-2027 പ്രവർത്തന വർഷത്തെ ഇയർ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു വൃക്ഷ തൈയ്യ് വിതരണവും നടത്തി. ബെൻസി കെ സാം, ജെയിംസ് ബേബി എന്നിവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. ട്രഷറര്‍ ഷിംസി അനീഷ്, യുവജന സഖ്യം കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, സഖ്യം അംഗങ്ങൾ, ഇടവക ചുമതലക്കാർ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. യുവജന സഖ്യം ജോയിന്റ്. സെക്രട്ടറി ബിൻസി ജോയ് വന്നു കൂടിയ ഏവർക്കും കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Inauguration of activities of Bahrain St. Paul's Mar Thoma Yuvajana Sakhyam
    Similar News
    Next Story
    X