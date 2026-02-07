പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനവും ദേശീയ കൺവെൻഷനുംtext_fields
മനാമ: ഐ.വൈ.സി.സി ബഹ്റൈൻ 2026-27 വർഷത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പുതിയ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനവും ദേശീയ കൺവെൻഷനും ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് ആറിന് ‘ലക്ഷ്യ 2006’എന്ന പേരിൽ സെഗയ ബി.എം.സി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
പ്രവർത്തനോദ്ഘാടന ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭാരവാഹികൾ ഔദ്യോഗികമായി ചുമതലയേൽക്കും. ബഹ്റൈനിലെ ഒമ്പത് ഏരിയാ കമ്മിറ്റികളിൽനിന്നുള്ള ഐ.വൈ.സി.സി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും, അതിഥികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. യുവജന ശാക്തീകരണം, സാമൂഹിക നന്മ, പ്രവാസി പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ മുൻനിർത്തിയുള്ള പരിപാടികൾക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നതായിരിക്കും പുതിയ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്നും ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി. വിവിധ കലാപരിപാടികളോടെ വിപുലമായ രീതിയിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
