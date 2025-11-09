Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right'മ​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 9:03 AM IST

    'മ​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പം സ്വ​ർ​ഗ​ത്തി​ൽ' പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പം സ്വ​ർ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം
    cancel
    camera_alt

    1. മ​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പം സ്വ​ർ​ഗ​ത്തി​ൽ' പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന് 2 സ​ദ​സ്സ്

    മ​നാ​മ: അ​ൽ​ഫു​ർ​ഖാ​ൻ സെൻറ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ മ​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പം സ്വ​ർ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​മു​ഖ വാ​ഗ്മി​യും ദാ​റു​ൽ ബ​യ്യി​ന ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് റി​സ​ർ​ച് സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഉ​നൈ​സ് പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി വി​ഷ​യ​മ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച്‌ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ദാ​റു​ൽ ബ​യ്യി​ന ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് റി​സ​ർ​ച്ച് സ്കൂ​ളി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​തി​ന്റെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പ്ര​മു​ഖ പ​ണ്ഡി​ത​നും ബ​ഹ്റൈ​ൻ മു​ൻ പാ​ർ​ലി​മെൻറ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ഡോ. ​ഈ​സാ ജാ​സിം അ​ൽ മു​ത​വ്വ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ൽ ഫു​ർ​ഖാ​ൻ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സൈ​ഫു​ല്ല ഖാ​സിം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സ​ത്തോ​ട്‌ വി​ട പ​റ​യു​ന്ന ടി.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ സാ​ഹി​ബി​നെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഡോ. ​ഈ​സ മു​ത​വ്വ ടി.​പി​ക്കു​ള്ള മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി. അ​ൽ ഫു​ർ​ഖാ​ൻ മ​ദ്റ​സ വാ​ർ​ഷി​ക പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. കെ.​എം.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഹ​സൈ​നാ​ർ ക​ള​ത്തി​ങ്ക​ൽ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് തെ​രു​വ​ത്ത്, ബ​ഷീ​ർ മ​ദ​നി, മൂ​സാ സു​ല്ല​മി, ട്ര​ഷ​റ​ർ നൗ​ഷാ​ദ്‌ സ്കൈ, ​സു​ഹൈ​ൽ മേ​ല​ടി, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ മു​ള്ള​ങ്കോ​ത്ത്‌ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സീ​ഡി​യം അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നാ​ഫ്‌ സി.​കെ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം ബേ​പ്പൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    യൂ​സു​ഫ്‌ കെ.​പി, ഹി​ഷാം കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ്, മു​ബാ​റ​ക് വി.​കെ, ഇ​ഖ്ബാ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ്, ഫാ​റൂ​ഖ് മാ​ട്ടൂ​ല്‍, സ​യ്യി​ദ് പു​ഴ​ക്ക​ൽ, അ​ബ്ദു​ല്ല പു​തി​യ​ങ്ങാ​ടി, ബാ​സി​ത് അ​നാ​റ​ത്ത്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​നി​ദ്, ഹ​ക്കീം യൂ​സ​ഫ്, ന​സീ​ഫ് സൈ​ഫു​ല്ല, മു​സ്‌​ഫി​ർ മൂ​സ, മാ​യ​ൻ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, സ​മീ​ൽ യൂ​സു​ഫ്‌, വ​നി​ത വി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ സ​ബീ​ല യൂ​സു​ഫ്‌, ഖ​മ​റു​ന്നി​സ കു​റ്റ്യാ​ടി, ബി​നു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, സ​മീ​റാ അ​നൂ​പ്‌, സീ​ന​ത്ത്‌ സൈ​ഫു​ല്ല, സ​ജി​ല മു​ബാ​റ​ക്‌, ന​സീ‍മ സു​ഹൈ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsgulfBahrainheaven
    News Summary - 'In Heaven with Children' Sermon
    Similar News
    Next Story
    X