Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 2:18 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 2:18 PM IST

    വാ​യ​ന​ക്ക് ലോ​കം ന​ൽ​കു​ന്ന പ്രാ​ധാ​ന്യം

    വാ​യ​ന​ക്ക് ലോ​കം ന​ൽ​കു​ന്ന പ്രാ​ധാ​ന്യം
    അ​റി​വി​ന്റെ അ​തി​മ​ഹ​ത്താ​യ അ​നു​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മ​നു​ഷ്യ​നെ കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യൊ​രു പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണ് വാ​യ​ന. എ​ന്റെ വാ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​വ​ച​നം ഭ​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ള്ളു​ക എ​ന്ന് വാ​യ​ന​യെ​പ്പ​റ്റി ബൈ​ബി​ൾ ഉ​ണ​ർ​ത്തു​മ്പോ​ൾ, ഖു​ർ​ആ​നി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വാ​ക്ക് ത​ന്നെ വാ​യി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ന​സ്സി​ലെ മാ​ലി​ന്യ​മ​ക​റ്റാ​ൻ അ​റി​വി​നെ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യൊ​രു ഉ​പാ​യ​മി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് ഭ​ഗ​വ​ത് ഗീ​ത അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ മ​ത​ങ്ങ​ളും മ​ഹ​ദ് ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ളും വാ​യ​ന​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന പ്രാ​ധാ​ന്യം വ​ള​രെ വ​ള​രെ വ​ലു​താ​ണ്. ‘ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ, വാ​യ​ന കൊ​ണ്ട് അ​തി​നെ ജ്വ​ലി​പ്പി​ക്കു​ക’ എ​ന്നാ​ണ് രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വ് ന​മ്മോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച​ത്. വി​ശ​ക്കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യാ, പു​സ്ത​കം കൈ​യി​ലെ​ടു​ത്തോ​ളൂ എ​ന്ന ബ്രെ​ഹ്ത്തി​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ളും ഇ​വി​ടെ സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​ണ്.

    ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ സ്‌​ക്രീ​നു​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗം കു​ടു​ങ്ങി​പ്പോ​യ വാ​ർ​ത്ത​മാ​ന​ത്തി​ലും അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ കു​റ​ച്ചു​പേ​രെ​ങ്കി​ലു​മു​ണ്ട് എ​ന്ന​ത് പ്ര​തീ​ക്ഷാ​നി​ർ​ഭ​രം ത​ന്നെ​യാ​ണ്. മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ധി​ഷ​ണ​യെ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ആ​വാ​ഹി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ജീ​വി​തം മാ​റ്റി​വെ​ച്ച അ​ന​വ​ധി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് ഓ​ർ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ബ്ദം കേ​ൾ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ പോ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​ധി​കാ​രി വ​ർ​ഗ​ത്തി​ന് മു​മ്പി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യും യോ​ജി​ച്ച പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു എ​ന്നി​ട​ത്താ​ണ് ‘മാ​ധ്യ​മം’ ദി​ന​പ​ത്രം വേ​റി​ട്ട്‌ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ശ​ബ്ദം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ ഒ​ച്ച​യി​ട്ടു​കൊ​ണ്ട് നീ​ണ്ട 40 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ജൈ​ത്ര​യാ​ത്ര ന​ട​ത്തു​ന്ന വെ​ള്ളി​മാ​ട്കു​ന്നി​ൽ ഉ​ദി​ച്ച വെ​ള്ളി​ന​ക്ഷ​ത്ര​ത്തി​ന് എ​ല്ലാ​വി​ധ ഭാ​വു​ക​ങ്ങ​ളും നേ​രു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം വാ​യ​ന​യെ നെ​ഞ്ചോ​ട് ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കും ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​രു​ന്നു.

